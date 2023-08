Am Montagnachmittag gegen 16.25 Uhr wurde festgestellt, dass sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in ein Schulgebäude in der Wallenstraße verschafft haben. Im Gebäude versuchten die Täter weitere Türen aufzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 5000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Leinzell, Telefon 07175/9219680, entgegen.