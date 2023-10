Spitzenleistungen durch überdurchschnittliches Engagement

Die 342 Jahrgangsbesten der beruflichen Abschlussprüfungen bei der Industrie- und Handelskammer Ostwürttemberg des Jahres 2023 wurden am 24. Oktober im Congress Centrum Stadtgarten in Schwäbisch Gmünd mit Preisen und Belobigungen für ihre herausragenden Prüfungsleistungen ausgezeichnet.

An den Winter- und Sommerprüfungen 2022 hatten insgesamt 1767 Prüfungsteilnehmer in 49 kaufmännischen und in 83 gewerblich-technischen Berufen ‐ also insgesamt 132 IHK-Berufen ‐ teilgenommen. „Wir haben eine beachtliche Zahl an hervorragenden Ausbildungsabsolventen, die hier in der Region Ostwürttemberg nun fest im Beruf stehen. Fast jeder fünfte Auszubildende, der seine Ausbildung abgeschlossen hat, wurde nun ausgezeichnet“, freute sich IHK-Präsident Markus Maier über die Prüfungsleistungen und gratulierte allen Absolventen im Beisein der Bundestagsabgeordneten Ricarda Lang (B‘90/Grüne) und Leni Breymaier (SPD) sowie dem Landtagsabgeordneten Tim Bückner (CDU).

Hervorzuheben unter den zahlreichen Ausgezeichneten sind vier Landesbeste in ihren Berufen. Tobias Werner ist landesbester Kaufmann im Einzelhandel. Er arbeitet bei der Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KG in Gerstetten und ist gleichzeitig bester kaufmännischer Auszubildender 2023 im Kammerbezirk Ostwürttemberg. Er hatte bereits 2022 den Otto-Rieger-Preis des besten Azubis in Ostwürttemberg im Beruf Verkäufer im Einzelhandel gewonnen. Luca Tom Rab ist landesbester Fachinformatiker der Fachrichtung Systemintegration. Er ist bei der Carl Zeiss AG in Oberkochen beschäftigt. Mika Jost wurde als landesbester Oberflächenbeschichter geehrt, er arbeitet bei der Umicore Galvanotechnik GmbH in Schwäbisch Gmünd. Er ist gleichzeitig bester gewerblich-technischer Auszubildender. Christian Biber ist landesweit bester Fachinformatiker der Fachrichtung Anwendungsentwicklung. Er hat seine Ausbildung bei der Barmer in Schwäbisch Gmünd absolviert. Mika Jost und Christian Biber werden gleichzeitig bundesweit als die besten Azubis in ihren Berufen in Berlin ausgezeichnet.

ie Otto-Rieger-Stiftung hat zum sechsten Mal Auszubildende im Rahmen der IHK-Bestenehrung ausgezeichnet. Für ihre herausragenden Leistungen wurde in diesem Jahr Milena Hofmann, Auszubildende zur Verkäuferin bei der Firma Michael Miller in Hüttlingen, stolze Otto-Rieger-Preisträgerin. „Als junges Talent beweist Milena Hofmann, dass sich Tugenden Leistungswille, Fleiß, Ehrgeiz und Durchhaltevermögen lohnen, aber auch der Glaube an sich selbst. Wir gratulieren der leistungsstarken Preisträgerin herzlich“, so Jörg Steffen Rieger, von der RUD-Unternehmensführung und Vorsitzender des Stiftungsbeirats. „Sie haben die Segel richtig gesetzt“, sagte er an die Preisträgerin gewandt.