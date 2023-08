Ein Zusammenstoß mit einem Hund hat einen Pedelec–Fahrer zu Fall gebracht. Er musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Der 35–Jährige war am Montagabend gegen 19.30 Uhr mit seinem Pedelec in der Haselgasse bergabwärts mit hoher Geschwindigkeit unterwegs. Zufällig öffnete eine 34–Jährige in diesem Moment die Haustür ihrer Wohnung. Ihr Hund nutzte die Gelegenheit, um auf die Straße zu springen. Dabei rannte er gegen den 35–Jährigen, der zu Boden stürzte.