Ostalbkreis erlebt Unwetternacht: Zeltlager geräumt

Zwei heftige Gewitter haben am Samstag bis in den späten Abend und am Sonntag in den frühen Morgenstunden den Menschen im Remstal und auf der Ostalb nicht nur den Schlaf geraubt. Sturmböen und sintflutartige Regenfälle richteten auch Schäden an.

Die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd musste bereits am Samstagabend zu mehreren Einsätzen ausrücken. Im Stadtteil Hussenhofen stand eine Straßenunterführung unter Wasser. Besonders wütete der Gewittersturm offensichtlich im Bereich der Gmünder Weststadt, wo umgerissen Bäume und eine beschädigte Stromleitung Straßen blockierten. Ein ganzer Berg von Dämmmaterial wurde an einer Großbaustelle umgeworfen. Zahlreiche große Styroporplatten wirbelten über Straßen, Gärten und teils hunderte Meter weit über Dächer hinweg.

Das große Zeltlager der Ostalb–Jugendfeuerwehr mit 430 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei Mögglingen wurde sicherheitshalber schon bei Ankunft des ersten Gewitters geräumt. Die Jungen und Mädchen verbrachten die Unwetter–Nacht in der Mackilohalle, ehe sie am Morgen von ihren Eltern wohlbehalten abgeholt wurden. Gegen 2 Uhr überquerte die zweite Gewitterfront den Ostalbkreis. Erneut musste die Feuerwehr ausrücken, um Schäden zu beseitigen.