Normannias Trainer Zlatko Blaskic ist zweimal sprachlos

In der Fußball–Oberliga kann der 1. FC Normannia Gmünd nach der Englischen Woche sieben Punkte ergattern. Im dritten Spiel dieser kräftezehrenden Woche hat die Normannia gegen den Meisterschaftsmitfavoriten FC Villingen mit 2:1 gewonnen und damit sein nächstes Heimspiel. Tragischer Held: Fabian Kianpour. Erst hat er das 2:1 erzielt, in der Schlussminute dann holte er sich dann den gelb–roten Karton wegen Meckerns ab, sehr zum Ärger seines Trainers Zlatko Blaskic.

Gmünds Übungsleiter war an diesem Nachmittag gleich zweimal sprachlos, natürlich nur im übertragenen Sinne. Zunächst einmal wegen der starken Leistung seiner Mannschaft, die den großen Favoriten nahezu die gesamten 90 Minuten im Griff hatte und sich den Sieg so mehr als verdient hatte, wie er im Nachgang im Mannschaftskreis aussagte. Für das zweite Mal Sprachlosigkeit dann sorgten die Villinger Verantwortlichen nach der Partie bei der Pressekonferenz, die von einer doch eher unglücklichen Niederlage in einem „Unentschieden–Spiel“ auf überschaubarem Oberliga–Niveau sprachen. Blaskic antwortete prompt, als er das Mikrofon überreicht bekam: „Ich frage mich, ob Ihr ein anderes Spiel gesehen habt“, wurde er sehr deutlich. Bereits nach den Aussagen des rotgesperrten Spielführers Tefik Ceylan im Barmer Forum gab es reichlich Stirnrunzeln bei den Gmünder Anhängern. „Man kann doch unterschiedlicher Meinung sein“, rechtfertigte sich Ceylan. So eine Pressekonferenz hatte es auch noch nicht allzu häufig im Forum gegeben.

Die erste Gelegenheit hatten die Gmünder bereits in der ersten Minute, als Gentian Lekaj das Tor mit einem Kopfball verfehlte. Gleiches vollbrachte auch Alexander Aschauer (10. Minute). Die Villinger waren durch Abdoulie Mboob gefährlich, doch Yannick Ellermann war zur Stelle (20.). Kurz darauf dann wollte die Normannia Elfmeter. Nach einer Flanke von Henrick Selitaj bekam ein Villinger Akteur den Ball vor den Ellenbogen. „Das war ein ganz klarer Strafstoß“, sagte Blaskic nach der Partie. Die Pfeife blieb stumm. Nicht so aber in der 36. Minute, als Aschauer im Strafraum zu Boden ging. Selbstbewusst schnappte er sich den Ball selbst und traf zum 1:0 vom Punkt (38.), wie schon unter der Woche in Essingen.

Nach knapp einer Stunde konnten die Gäste aus Villingen ausgleichen. Ergi Alihoxha lief durchs Mittelfeld, dribbelte in den Strafraum und traf zum 1:1 (59.). Die Normannia wirkte keineswegs geschockt, sondern knüpfte nahtlos an ihr Spiel vor dem 1:1 an. Noch einmal Gnaase scheiterte im spitzen Winkel an Dennis Klose im Tor der Gäste (67.). In der 73. Minute durfte die Normannia dann erneut jubeln. Eine Selitaj–Ecke landete am ersten Pfosten vor den Füßen von Fabian Kianpour, der trocken per Dropkick ins kurze Eck zum 2:1 traf.

Der eingewechselte Louis Kaspar sorgte mit einigen Sololäufen für etwas Entlastung gegen Villinger, die zumindest noch einen Zähler ergattern wollten. Nach einer Freistoßentscheidung am Strafraum echauffierte sich Kianpour dann etwas zu laut und wurde mit Gelb–Rot des Feldes verwiesen. Am Reseultat änderte sich nichts mehr. Es blieb beim 2:1. Die Normannia belegt nun mit 14 Punkten Rang zwei.