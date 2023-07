Normannia verpflichtet Talent vom FCH

Fußball–Oberligist Normannia Gmünd um seinen Cheftrainer Zlatko Blaskic hat einen weiteren Neuzugang zu vermelden.

Stürmer Henrick Selitaj, der in der Offensive durchaus flexibel einsetzbar ist, schließt sich dem Aufsteiger an. Selitaj lernte das Fußballspielen bei der TSG Nattheim, wechselte in der C–Jugend zum VfB Stuttgart, um dann nach zwei Jahren für insgesamt vier Jahre beim 1. FC Heidenheim zu kicken. In den beiden vergangenen Jahren spielte er in der U–19– Bundesliga, brachte es insgesamt auf 19 Einsätze (ein Tor). „Henrick hat einen mehr als positiven Eindruck im Training hinterlassen. Sowohl fußballerisch als auch läuferisch konnte er punkten. Er kann uns sofort helfen und offensiv viele Positionen bekleiden“, gibt Blaskic die Gründe an, warum man Selitaj unter Vertrag genommen hat. Seit Jahren versucht man bei der Normannia, junge Spieler an den Aktivenbereich heranzuführen, im Idealfall aus der eigenen Jugend. Natürlich aber schaut man auch auf die Nachwuchsarbeit der Nachbarvereine und dass im Nachwuchsbereich des Neu–Bundesligisten interessante Spieler kicken, ist längst kein Geheimnis mehr.

Nach Nico Molinari, Louis Kaspar (eigene U19), Tim Luca Scheible und Jonas Kurz (beide U19 Sonnenhof Großaspach) ist Henrick Selitaj bereits der fünfte Spieler in diesem Sommer, der seine ersten Schritte im Herrenbereich bei der Normannia gehen möchte. „Henrick wird uns im Offensivbereich noch einmal flexibler machen“, freut sich Fichter.

Blaskic sieht eine Menge in seinem Neuzugang, erhofft sich vor allem weitere Konkurrenz in der Offensive, was auch die anderen Spieler besser mache, so der FCN–Trainer. Bereits im Test, am Mittwoch (19 Uhr) beim TSGV Waldstetten soll Selitaj eingesetzt werden.