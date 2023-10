Normannia besteht beim Großaspach-Bezwinger

Das zweite Mal nacheinander trennt sich der 1. FC Normannia Gmünd von seinem Gegner 1:1. Und zum zweiten Mal kann die Normannia stolz auf die eigene Leistung sein, denn beim VfR Mannheim ist auch schon der unangefochtene Tabellenführer SG Sonnenhof Großaspach mit 0:3 unterlegen. „Ich bin mit diesem 1:1 zufrieden, weil wir nicht gut in die Partie gekommen sind und zu Beginn Glück hatten. Diese Druckphase haben wir überstanden und das Spiel bis zur Halbzeit in die Mannheimer Hälfte verlagern können“, hat Gmünds Trainer Zlatko Blaskic resümiert.

Keine Tore in der ersten Halbzeit

Tatsächlich hätte es schon in der Anfangsminute ganz anders laufen können für die Normannen. Mannheims Albin Sahiti tauchte frei vor Normannias Schlussmann Yannick Ellermann auf, der im spitzen Winkel geschickt verkürzte. Nach der folgenden Ecke dann köpfte Nestor Herve Djengoue an den Pfosten (3. Minute). In der Folge drückten die Gastgeber weiter aufs Tempo, machten mächtig Druck, die Gmünder aber wehrten sich, wenngleich sie kaum aus der eigenen Hälfte kommen sollten. „Wir waren nicht gedankenschnell genug, produzierten demnach viel zu viele Fouls im Halbfeld, sodass fast im Minutentakt die Bälle in unseren Strafraum segelten“, kritisierte Blaskic seine Mannschaft in dieser Phase. Nach rund einer halben Stunde dann befreiten sich die Normannen schließlich immer mehr aus den Klauen des bis dato so druckvollen Gastgebers. Nach einer Ecke dann hatten auch die Gmünder eine Riesenchance. Henrick Selitaj brachte eine Ecke direkt auf den Kopf von Alexander Aschauer, der aber freistehend am Tor vorbeizielte. Kurz vor der Pause dann probierte es Marvin Gnaase technisch stark aus rund 16 Metern, der Ball aber flog knapp am langen Eck vorbei (43.).

Mannheim geht in Führung, doch die Normannia kann schnell kontern

Wie schon gegen Pforzheim aber lernten die Gmünder schnell und schafften es, in der zweiten Halbzeit ein anderes Gesicht zu zeigen. Kelecti Nkem hatte nach einem Fehler des Mannheimer Schlussmanns Paul Lawall prompt eine Chance, köpfte aber am verwaisten Tor vorbei (49.). Die Gmünder aber waren in der Partie angekommen, drückten dieser gar ihren Stempel auf. Über Luca Molinari und Tim Grupp spielten sich die Gäste schnell, zweimal, über die linke Seite durch. Und gleich zweimal verpasste Henrick Selitaj (51., 53.) mit seinen guten Abschlüssen, einen Treffer zu erzielen. Auch seinen Freistoß aus rund 25 Metern konnte Schlussmann Lawall parieren (55.). Das Auslassen dieser Großchancen aber sollte sich kurz darauf rächen. Nach einer Ecke von Robin Szarka köpfte der eingewechselte Justin Neuner mit seiner ersten Ballberührung das 1:0 für den VfR (57.). Dies sollte der einzige Torschuss der Mannheimer in der gesamten zweiten Halbzeit bleiben.

Die Normannia ließ sich aber ob ihres starken Auftritts in der zweiten Hälfte nicht weiter beirren. Nur 80 Sekunden später trugen die Gäste einen ganz starken Angriff vor. Über Fabian Kianpour, Aschauer und Valerio Avigliano gelangte der Ball zum freigespielten Nkem, der frei vor Lawall diesmal cool blieb und den Ausgleich markierte. Blaskic bezeichnete diesen Ausgleich stolz als „Traumangriff“. In der Folge dann kämpften beide Teams um jeden Zentimeter auf dem schlechten Untergrund. „Auf diesem Kartoffelacker würde sich selbst eine Kuh einen Bänderriss zuziehen“, sagte Blaskic nach der Partie zynisch. Es ging nur noch um das Gewinnen der Zweikämpfe und die Mentalität ‐ und das können die Normannen. Ein konstruktives Spiel konnten die rund 250 Zuschauer in der Folge nicht mehr verlangen. „Wichtig war mir dann aber gegen Ende, dass wir in der Defensive stabiler stehen als in der ersten Halbzeit, das ist uns gut gelungen. Deswegen nehmen wir diesen Punkt auch gerne mit. Da stimmte dann auch die Präsenz in den Zweikämpfen, die uns sonst immer auszeichnet“, sagte Blaskic nach der Partie.

20 Punkte auf dem Konto

Damit haben die Gmünder nun stolze 20 Punkte auf der Habenseite, ein weiteres Ziel erreicht nach erst 13 Partien. Da können sich Spieler und Verantwortliche durchaus selbst auf die Schultern klopfen, mit solch einem starken Start in diese starke Liga war nicht von vornherein zu rechnen. In der kommenden Woche dann empfangen die Stauferstädter den Mitaufsteiger FC Denzlingen (Samstag, 14 Uhr).