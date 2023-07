Ein verlassenes Unfallauto haben Verkehrsteilnehmer am frühen Samstagmorgen gegen 5 Uhr zwischen Häge und der Kaiserbergstraße an der Landesstraße entdeckt. Der BMW stand hinter einer Leitplanke Eine hinzugerufene Polizeistreife stellte fest, dass sich vom Auto aus ein Trümmerfeld in Richtung Wißgoldingen, Weilerstoffel und bis zum Freibad nach Waldstetten zog. Dort hatte am Vorabend eine Beach–Party stattgefunden.

Die Polizei machte den 22–jährigen Fahrzeughalter an seiner Wohnanschrift ausfindig. Die Beamten stellten bei ihm Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Da sich der Verdacht erhärtete, dass er selbst mit dem BMW unterwegs war, ordnete die zuständige Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme bei ihm an. Außerdem wurde der BMW beschlagnahmt.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/358—0 zu melden.