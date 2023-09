Mit Stipendium in den Medizinberuf

Gut drei Monate noch. Dann wird Rebecca Hörner ihr Medizinstudium erfolgreich abgeschlossen haben. Im Moment macht sie ihr Praktisches Jahr — das letzte Jahr des Studiums — am Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd in der Unfallchirurgie. Die beiden Abschnitte zuvor hat sie bereits am Ostalb–Klinikum in Aalen absolviert.

Wie die Pressestelle der Kliniken Ostalb mitteilt, wurde sie dabei vom Landkreis unterstützt. Denn seit letztem Jahr bieten der Ostalbkreis und die Kliniken Ostalb Stipendien für angehende Medizinerinnen und Mediziner an. Sechs Studentinnen und Studenten haben dies bereits in Anspruch genommen; zwei im hausärztlichen Bereich, vier in der Klinik. Eine davon ist Rebecca Hörner aus Iggingen.

Laut Presseinformation können Medizinstudenten während des Studiums bis zu 500 Euro an monatlicher Unterstützung bekommen. Dies für einen Zeitraum von bis zu drei Jahren. Dafür verpflichten sie sich, mindestens dieselbe Zeit anschließend im Ostalbkreis zu arbeiten. Entweder an den Kliniken Ostalb oder in einer Praxis innerhalb des Landkreises.

Für Rebecca Hörner ist diese Verpflichtung kein Problem. Sie hat sich ohnehin bereits entschieden, ihre anschließende Facharztausbildung an den Kliniken Ostalb zu machen. „Die beiden Jahre an Unterstützung haben mir dabei schon geholfen“, sagt die 25–Jährige. Neben der finanziellen Unterstützung bekommen die Stipendiaten auch einen Mentor als Ansprechpartner während des Stipendiums.

Mit dem Stipendium erhoffen sich Landkreis und Kliniken, mehr medizinischen Nachwuchs für den Ostalbkreis gewinnen zu können. „Die Anfänge waren schon einmal sehr vielversprechend und wir freuen uns, wenn weitere Stipendiaten hinzukommen“, sagt Diana Kiemel vom Geschäftsbereich Gesundheit des Landratsamts. Sie koordiniert die Stipendien vonseiten des Landkreises.

Zwei Modelle bietet der Landkreis angehenden Medizinern an: Entweder die fachärztliche Versorgung, also eine Ausbildung und Tätigkeit in der Klinik. Oder eine Ausbildung und Tätigkeit im Rahmen der vertragsärztlichen hausärztlichen Versorgung im Ostalbkreis.

Anmeldungen für die Stipendienprogramme im Wintersemester 2023 sind noch bis zum 20. August möglich, für den Start im Sommersemester 2024 bis zum 20. Februar. Fragen zum Stipendium beantworten Diana Kiemel, Geschäftsbereich Gesundheit, Landratsamt, Telefon: 07361/503—1114, Mail: [email protected] oder Antonia Fecker, Personalentwicklung Kliniken Ostalb, Telefon: 07361/55—3512, Mail: [email protected]