Am Mittwochabend um kurz vor Mitternacht ist es im Paul-Gerhardt-Weg zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen, bei dem ein 33-Jähriger tödlich verletzt wurde.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gerieten die beiden Männer laut Polizei zunächst in einen verbalen Streit, nachdem der 33-Jährige ein Feuer auf seinem Balkon entfacht haben soll und von seinem 27-jährigen Nachbarn darauf angesprochen wurde. Im weiteren Verlauf soll der 33-Jährige dann seinen Kontrahenten angegriffen und mit einem Gegenstand auf diesen eingeschlagen haben.

Dieser will sich mit einem Messer zur Wehr gesetzt haben und dabei den 33-Jährigen mehrfach verletzt haben. Der schwer verletzte Mann wurde sofort in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er wenige Stunden später seinen Verletzungen erlag. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Kriminalpolizei Aalen zum Tatgeschehen dauern an.