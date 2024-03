Im Vorraum einer Bank

Mann raubt Frau mit vorgehaltener Waffe aus

Schwäbisch Gmünd-Wetzgau / Lesedauer: 1 min

Mann raubt Frau mit vorgehaltener Waffe aus. (Foto: Patrick Seeger/dpa )

Die Tat ereignete sich am Samstagabend in einer Bank in Schwäbisch Gmünd-Wetzgau. Danach flüchtete der Täter mit seiner Beute in Höhe eines vierstelligen Geldbetrags.