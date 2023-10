Im Zug von Stuttgart nach Aalen ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Ein 19-Jähriger befand sich Samstagfrüh gegen 0.30 Uhr gemeinsam mit seinen zwei Freunden im Zug nach Aalen. Hierbei führte er ein Gespräch mit einem bislang Unbekannten. Aus dem Gespräch entwickelte sich wohl eine verbale Streitigkeit, in deren Folge der Unbekannte den 19-Jährigen körperlich attackiert haben sollen. Der Unbekannte verließ den Zug anschließend in Schwäbisch Gmünd. Der Mann wird als etwa 50- bis 60 Jahre alt beschrieben, hatte eine Halbglatze und trug ein kurzes T-Shirt und eine lange blaue Hose. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter

Telefon 07361/5240 zu melden.