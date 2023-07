Gmünd setzt sich mit 3:0 beim SC Stammheim durch

(an) — In der zweiten Runde des WFV–Verbandspokals ist Fußball–Oberligist 1. FC Normannia Gmünd beim Bezirksligisten SC Stammheim angetreten. Am Ende war Trainer Zlatko Blaskic froh, doch noch elf Spieler zusammenbekommen zu haben, so hat er am Ende auch mit dem 3:0–Pflichtsieg durchaus leben können.

Die Gastgeber standen in der ersten Halbzeit sehr gut und geordnet auf dem kleinen Kunstrasenplatz, sodass den Gmündern wenig Räume blieben, womit sie sich sichtlich schwertaten. Nach einer Ecke des jüngsten Neuzugangs Henrick Selitaj war Fabian Kianpour nach am zweiten Pfosten wachsam und erzielte das 1:0 für die Gmünder (43.).

Blaskic wusste zwar um die eigene personelle Armut, ärgerte sich nach dieser ersten Halbzeit aber dennoch. „Die Arbeit gegen den Ball war von vielen Akteuren einfach zu passiv, zögerlich und in den Handlungen einfach viel zu langsam.“, sagte Blaskic. Die Gmünder hatten ihren Trainer verstanden. Ein Standard dann ebnete den Weg. Alexander Aschauer legte sich den Ball zurecht und zog aus rund 25 Metern ab. Der SCS–Torwart sah nicht gut aus, sodass der Ball vom Innenpfosten zur 2:0–Führung ins Tor trudelte (55.).

Nach einer Flanke von Valerio Avigliano war der eingewechselte Gentian Lekaj zur Stelle, behielt die Ruhe und schob zum 3:0 ein (75.). Die endgültige Entscheidung in dieser Partie. Belohnung ist ein Derby in der dritten Runde (das genaue Datum steht noch aus). Dann wird man sich mit den Sportfreunden Dorfmerkingen aus der Fußball–Verbandsliga duellieren.

FCN: Ellermann – Avigliano, Rössler, Caliskan, Scheible – Kurz (65. Lekaj), Kianpour – Nkem, Gnaase, Salitaj – Aschauer.