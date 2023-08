Galerie widmet Künstler Hans Bucher einen Filmabend

Dem Künstler und Ehrenbürgerwürde der Stadt Fridingen, Hans Bucher, wird eine Ausstellung im Museum im Prediger in Schwäbisch Gmünd gewidmet. Wie die Galerie mitteilt, findet am Mittwoch, 16. August, um 19 Uhr eine Begleitveranstaltung statt — ein Filmabend zum Thema „Hans Bucher und Fridingen an der Donau“. Der Eintritt ist frei.

Historische Film– und Hörfunkdokumente über Hans Bucher und seine kulturellen Erfolge, die aus dem Archiv des Südwestrundfunks (SWR) stammen, werden moderiert und kommentiert von Martin Blümcke, dem langjährigen Chefredakteur der Sendung „Land und Leute“ des Süddeutschen Rundfunks. Blümcke kannte Hans Bucher seit den frühen 1970er–Jahren und interviewte ihn immer wieder.

Hans Buchers bis heute kaum bekannte künstlerische Werke sind derzeit in der Ausstellung „Stadt — Land — Akt“ im Museum im Prediger Schwäbisch Gmünd zu sehen. Bucher lebte von 1929 bis 2002 und arbeitete als Kirchenrestaurator und Malermeister in Fridingen an der Donau. Zwar hielt er sein Talent als Kunstmaler, das ein frühes Studium an den Akademien der bildenden Künste in Stuttgart und München Anfang der 1950er–Jahre beflügelte, zeit seines Lebens vor der Welt verborgen.

Erst nach seinem Tod entdeckte man im Nachlass in seinem Wohn– und Atelierhaus Haus Scharf Eck neben prägnanten Großstadtansichten und beeindruckenden Landschaftsbildern auch Hunderte gezeichneter und gemalter Männerakte. Doch war er über viele Jahrzehnte in und um Fridingen, in seiner Heimat, kulturell in höchstem Maße engagiert. Er gründete und leitete beispielsweise das Museum Oberes Donautal und initiierte die Freilichtbühne Steintäle, die von einer Laientheatergruppe bespielt wurde.