Für kleine und größere Wünsche der Menschen

„Der demografische Wandel nagt auch an den Mitgliederzahlen der Fördergemeinschaft Stiftung Haus Lindenhof (FGL).“ Das sagt Klemens Beil, der jetzt bei der Mitgliederversammlung zum Vorsitzenden gewählt wurde. Aktuell gehören dem Verein 270 Mitglieder aus Schwäbisch Gmünd und weiten Teilen Baden-Württembergs an.

Bei der Vereinsgründung vor mehr als 50 Jahren war der Bau der Einrichtung Haus Lindenhof ein landesweites Anliegen. Während in der Anfangsphase der damalige Neubau in Bettringen direkt unterstützt wurde, fließen die Mittel längst für besondere Wünsche der Menschen mit Behinderung oder in den Einrichtungen für Pflege im Alter zu. Der Verein will neue Wege nutzen, um die Mitgliederzahl stabil zu halten, um Spenden für die Vorhaben zu generieren. Dann könnten auch in Zukunft, so Klemens Beil, Vorhaben gefördert werden. Unter anderem wurden in jüngster Zeit die Beschaffung eine Netzschaukel, eines Bällebads, einer Kegelbahn unterstützt. Auch für ein inklusives Mofa-Rennteam hat die FGL gespendet, um eine Teilnahme beim Mofa-Event in Durlangen zu ermöglichen.

Lindenhof-Vorstand Wolfgang Wasel informierte die Mitglieder der FGL über die Entwicklung der Stiftung Haus Lindenhof und aktuelle Vorhaben. Aktiv ist die Stiftung rund 70 Standorten im Ostalbkreis sowie in den Kreisen Göppingen und Heidenheim. Zentrales Thema ist für ihn die Personalfrage. Die aktuelle Situation führe manchmal zur Frage, „ob wir in Zukunft noch alle Angebote aufrechterhalten können“. Zahlenmäßig starke Jahrgänge stünden jetzt vor dem Ruhestand. Deshalb will man sich noch mehr um das Freiwillige Soziale Jahr kümmern. Erfahrungen zeigten, dass viele FSJ-Mitarbeiter später eine Ausbildung in der Stiftung anstrebten. Nach zurückhaltender Bau-Aktivität während Corona werden jetzt neue Vorhaben umgesetzt. Darunter ist auch die ‐ aus Spenden finanzierte ‐ Franziskus Kapelle. Im Frühjahr 2024 soll mit dem Bau begonnen werden.

Die Mitgliederversammlung wählte im Anschluss Klemens Beil zum neuen Vorsitzenden. Ihm zu Seite stehen die Vorstandsmitglieder Jürgen Dangelmaier, Karol Jaszkowic und Kuno Staudenmaier. Kassenprüfer sind Hubert Sorg und Sabine Gold.