Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an einer Ballenpresse ist es am Mittwoch gegen 15.35 Uhr in der Straße „Vordere Bühl“ zu einem Feuer auf einem abgeernteten Getreidefeld gekommen. Das Feld brannte auf einer Fläche von etwa einem Hektar ab.

Der Sachschaden an der Ballenpresse wird auf etwa 50.000 Euro beziffert. Die Feuerwehren Schwäbisch Gmünd, Bettringen und Bargau waren mit insgesamt acht Fahrzeugen und 58 Kräften im Löscheinsatz.