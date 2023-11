Essen auf Rädern: Mann stiehlt Fahrzeug der Malteser

Ein 32-jähriger Mann hat am Samstagmittag gegen 12 Uhr in Stuttgart ein Malteser-Fahrzeug gestohlen, mit dem Essen ausgeliefert wurde. Noch mit zahlreichen Essensportionen an Bord, tauchte das Fahrzeug im Bereich der B29 zwischen Schwäbisch Gmünd und Mögglingen wieder auf.

Hier fiel der Dieb aufgrund seiner rücksichtslosen Fahrweise mehrfach auf. Der Mann konnte später durch die Polizei auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in Mögglingen widerstandslos festgenommen werden.

Sollte es Zeugen zu dem Vorfall geben oder Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden, werden diese gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Telefon 07171/358‐0 zu melden.