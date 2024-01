Das „Bündnis Aufstehen gegen Rassismus“ hat an diesem Samstag zu einer großen Kundgebung gegen Rassismus und für Demokratie aufgerufen. Ort des Geschehens war der Johannisplatz in Schwäbisch Gmünd, mitten im Zentrum der Stauferstadt. Und die Verantwortlichen um Ann-Katrin Lauer vom Bündnis und Christian Zeeb von der DGB Südostwürttemberg zeigten bei ihren Reden einerseits klare Kante gegen rechts, wetterten andererseits auch offensiv gegen die AfD.

Bündnis: Zeitpunkt der poltischen Neutralität ist vorbei

„Wir haben da eine relativ klare Haltung und denken, dass spätestens jetzt der Zeitpunkt von der politischen Neutralität vorbei ist. Die AfD hat es seit 2015 geschafft, rechtes Gedankengut bis in die Mitte der Gesellschaft zu etablieren. Dabei treibt sie etablierte Parteien vor sich her. Durch dieses Bekanntweden der Deportationsfantasien von Millionen von Menschen, ob mit oder ohne deutschem Pass, spätestens jetzt jedem klar sein sollte, was die AfD für eine Partei ist. Eine Partei von Nazis“, sagte Lauer.

Nicht von Parteien oder Kreis initiiert

Diese Kundgebung ist nicht von Parteien oder Landkreis initiiert worden, sondern vom Bündnis samt Bürgerschaft. Es sei gut, dass diese Demonstrationen aus der Mitte der Gesellschaft gekommen sind und nicht „von oben“ diktiert, sagte Landrat Joachim Bläse mit Blick auf die Demonstration. Wie angekündigt war Bläse selbst vor Ort und hat sich mit den Verantwortlichen ausgetauscht und solidarisiert. Ebenfalls anwesend waren Markus Herrmann, Pressesprecher der Stadt und Oberbürgermeister Richard Arnold. Letzterer war hinterher auch auf der Bühne und gab einen Impuls. Grünen-Landtagsabgeordnete Martina Häusler und einige Bürgermeister aus angrenzenden Gemeinden unterstützten diese Veranstaltung ebenfalls in Personalaunion.

Demokratische Mehrheit muss klares Signal bei den Wahlen setzen

„Es ist wichtig, dass wir als demokratische Mehrheit, speziell in diesem wichtigen Wahljahr 2024, ein klares Signal gegen jede Form von Extremismus und Menschenfeindlichkeit senden. Hier in Schwäbisch Gmünd, in Baden-Württemberg, im ganzen Land, in Europa“, machte Arnold klar. Deswegen freue es ihn auch, dass viele Gemeinde- und Ortschaftsräte anwesend seien. „Es ist die lokale Demokratie, die wir brauchen, es ist das Engagement auf lokaler Ebene, was wir brauchen für eine lebendige Demokratie“, fährt Arnold fort. Es gebe aktuell viele drängende Probleme in der Gesellschaft, die es anzupacken gelte. Dafür benötige es scharfe Auseinndersetzungen, „das darf aber nie auf Kosten unserer demokratischen Anerkennung geschehen.“ Stadtsprecher Markus Herrmann war hocherfreut über die „deutlich mehr als angemeldeten Besucher“, die sich schließlich am Johannisplatz versammelt hatten. „Man sieht hier vor allem Menschen aus der Stadtgemeinschaft, die vorher noch nie auf einer Demo gewesen sind“, so Herrmann.

Schon beim Stadtspaziergang sind mehr als erwartet am Start

Bereits um 10.30 Uhr trafen sich die ersten Menschen an der Rems-Galerie für einen Stadtspaziergang, auf dem man an die Verbrechen während des Nationalsozialismus erinnerte. Er mündete im Zentrum, am Johannisplatz. 300 bis 400 hatten sich angemeldet für den Spaziergang, knapp 1000 waren gekommen. Und die Demonstrantinnen und Demonstranten sind ein pünktliches Völkchen. War es um 12 Uhr noch recht leer, mehr als erwartet waren schließlich schon beim Spaziergang mit von der Partie, so wurde es Richtung Start der Kundgebung richtig voll. Am Ende sprechen die Verantwortlichen von rund 3500 Anwesenden.

Grünen-Landtagsabgeordnete Martina Häusler bekommt Gänsehaut

„Das ist für mich ein ganz, ganz hoffnungsvoller Moment“, sagte Martina Häusler am Rande der Bühne. „Man sieht, wie viele unterschiedliche Menschen hier sind. Wir müssen uns wieder mehr besinnen müssen, dass Demokratie auch mit mir zu tun hat und dass ich auch etwas dafür tun muss. Und da bekomme ich Gänsehaut. Wir müssen das Thema Demokratiebildung weiter unterstützen“, sagte Häusler. Zeeb war sichtlich erfreut, dass sich so viele Menschen am Johannisplatz eingefunden hatten. „Auch, wenn unsere Meinungen sicherlich das eine oder andere Mal auseinandergehen, so haben wir hier doch alle diesen einen, kleinsten gemeinsamen Nenner: Unsere Demokratie.“ Dieses Gut aber sei aktuell so gefährdet, wie noch nie seit Bestehen dieser, „unserer“ Bundesrepublik, fuhr Zeeb fort.

