+++ In der gesamten Region laufen heute Veranstaltungen gegen Rechtsextremismus und für die Wahrung der Demokratie. Hier geht es zum überregionalen Live-Blog +++

Das „Bündnis Aufstehen gegen Rassismus“ hat an diesem Samstag zu einer großen Kundgebung gegen Rassismus und für Demokratie aufgerufen. Ort des Geschehens war der Johannisplatz, mitten im Zentrum der Stauferstadt. Die Kundgebung ist nicht von Parteien initiiert worden, sondern vom Bündnis samt Bürgerschaft. Es sei gut, dass diese Demonstrationen aus der Mitte der Gesellschaft gekommen sind und nicht „von oben“ diktiert, sagte Landrat Joachim Bläse mit Blick auf die Demonstration.

Bereits um 10.30 Uhr trafen sich die ersten Menschen an der Rems-Galerie für einen Stadtspaziergang, auf dem man an die Verbrechen während des Nationalsozialismus erinnerte. Er mündete im Zentrum, am Johannisplatz.

Gegen 12.30 Uhr bereits mehr als 1000 Besucher

Während gegen 11.30 Uhr - etwa eine Stunde vor offiziellem Start der Veranstaltung - der Johannisplatz noch recht leer wirkte und erst vereinzelt Demonstranten mit ihren Transparenten Stellung vor der Kundgebungsbühne bezogen hatten, füllte sich der Platz im Laufe der folgenden 60 Minuten mit schätzungsweise 1000 Besucher.

Wie Ann-Katrin Lauer, eine der Initiatorinnen der Veranstaltung, mitteilte, hatten sich im Vorfeld 300 bis 400 Menschen aus Gmünd und Umgebung bereits an einem Stadtspaziergang gegen Rechtsextremismus beteiligt.

Landrat Joachim Bläse unterstützt die Aktion

Gemeinsam unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt - gemeinsam gegen Rechtsruck“ wollten sie nun mit der Kundgebung ein Zeichen gegen antidemokratische Tendenzen setzen. Unter den Besuchern war auch der Landrat des Ostalbkreises Joachim Bläse, der die Aktion ausdrücklich unterstützt, wie er im Gespräch mit den Verantwortlichen betonte.

Landrat Joachim Bläse mit Schwäbisch Gmünds Oberbürgermeister Richard Josef Arnold auf der Demonstration gegen Rechtsruck auf dem Johannisplatz. (Foto: Timo Lämmerhirt )

Auf den zahlreichen Bannern und Plakaten der Demonstranten waren Sprüche wie „Kunterbunt statt Kackbraun“, „Nazis hatten wir schon, war scheiße“ oder „Schwäbisch Gmünd - Da wo das Einhorn Vielfalt l(i)ebt“ zu lesen.

Plakate richten sich auch explizit gegen die AfD

Einige Plakate richteten sich mit Aussagen wie beispielsweise „Blau ist das neue Braun“ auch explizit gegen die Alternative für Deutschland (AfD).

Unter den Rednern war auch Christian Zeeb, als Regionssekretär zuständig für die Region Südostwürttemberg des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), der kurz nach Beginn der Kundgebung das Wort ergriff und an die Anwesenden appellierte, die Demokratie zu verteidigen und rechten Tendenzen keine Chance zu geben.