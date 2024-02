EKM-Preis geht an Sir Karl Jenkins

Sir Karl Jenkins, einer der international bekanntesten lebenden Komponisten, erhält den Preis der Europäischen Kirchenmusik 2024. Die Stadt Schwäbisch Gmünd ehrt ihn für sein kompositorisches Schaffen, das Genregrenzen überschreitet und Menschen weltweit erreicht. Jenkins’ Musik verbindet Elemente unterschiedlicher Stile und Kulturen. In seinen Kompositionen setzt er sich mit aktuellen Themen und gesellschaftspolitischen Fragen auseinander und tritt mit der universalen Sprache der Musik für Frieden und Völkerverständigung ein.

Im Rahmen des 36. Festivals Europäische Kirchenmusik (12. Juli bis 4. August) findet am Mittwoch, 17. Juli, um 20 Uhr, im Heilig-Kreuz-Münster die deutsche Erstaufführung des Oratoriums „One World“ von Jenkins statt. Unter der Leitung des Komponisten interpretieren der Chor Konetko und die Württembergische Philharmonie Reutlingen das Werk, das im November mit Hunderten Mitwirkenden und einem virtuellen Chor aus über 40 Ländern in Linz uraufgeführt wurde.

Im Anschluss verleiht Oberbürgermeister Richard Arnold Sir Karl Jenkins den Preis der Europäischen Kirchenmusik. Die Laudatio hält Nicol Matt, Chorleiter bei der Uraufführung von „One World“ in Linz.

Sir Karl Jenkins, Jahrgang 1944, stammt aus Wales und studierte an der University of Wales in Cardiff sowie an der Royal Academy of Music in London. Zu Beginn seiner Karriere wirkte er in der britischen Jazzszene erfolgreich als Oboist, Saxofonist, Keyboarder, Komponist und Arrangeur in den Bands Nucleus und Soft Machine. Jenkins war weiterhin in der Medienbranche tätig, produzierte Musik für Film und Werbung. Mit dem ursprünglich für Delta Airlines konzipierten „Adiemus“ (1995) gelang ihm der Durchbruch als Komponist. Mittlerweile ist er einer der meistaufgeführten lebenden Komponisten weltweit.

Der Preis der Europäischen Kirchenmusik ist mit 5000 Euro dotiert. Seit 1999 zeichnet er hochrangige Interpreten und Komponisten für besondere Leistungen im Bereich der geistlichen Musik aus.