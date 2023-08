Dorfmerkingen empfängt Normannia Gmünd bereits am Dienstag

— Die Fußball–Regional– und Oberligisten haben ihre Drittrundenspiele im WFV–Verbandspokal wegen des früheren Saisonstarts allesamt verschieben müssen, so auch der 1. FC Normannia Gmünd. Nun war die Partie bei den Sportfreunden Dorfmerkingen für den Mittwoch (16. August) vorgesehen, ist nun aber noch einmal auf den Dienstag (15. August) vorverlegt worden.

Normannia kann sich länger auf die Oberliga–Partie vorbereiten

Mit dieser neuerlichen Verlegung ist beiden Teams geholfen. Dorfmerkingen fragte an, die Normannen haben direkt eingewilligt. „Uns kommt das sogar entgegen, denn so haben wir einen Tag länger Zeit für das nächste Pflichtspiel“, haben Gmünds Trainer Zlatko Blaskic und Co. dem Wunsch der Härtsfelder gerne entsprochen. Nach dem ersten Pflichtspiel und dem damit einhergehenden Sieg in Reutlingen ist auch der Dauerkartenverkauf bei den Normannen angelaufen. Bereits an diesem Freitag empfängt die Blaskic–Elf den FC Holzhausen. Vorverkaufsstelle ist die Geschäftsstelle zu den üblichen Öffnungszeiten. Schnellentschlossene werden belohnt, wie Normannias Marketingverantwortlicher Jani Pless verrät: „Bis Freitag gibt es die Schwerzerkarte zum Angebotspreis. 17 Spiele bekommt man zum Preis von elf.“ Die Dauerkarte mit der „1“ drauf aber wird niemand erhalten, denn die ist Ehrenmitglied Lothar Stegmaier vorbehalten, die er aus den Händen von Präsident Alexander Stütz und Fußball–Bereichsleiter Marco Biegert erhalten hat.

Weitere Informationen gibt es unter 07171/9221975. Öffnungszeiten der Geschäftsstelle: dienstags 17.30 bis 19.30 Uhr und donnerstags von 15 bis 17 Uhr.