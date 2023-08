Der Paritätische Wohlfahrtsverband BW feiert 75 Jahre

Der Paritätische Wohlfahrtsverband Baden–Württemberg feiert in diesem Jahr sein 75–jähriges Bestehen. Dazu finden unter dem Motto „Der Paritätische für das Leben — weil Alle zählen!“ in den kommenden Monaten landesweit zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen gemeinsam mit Mitgliedsorganisationen statt. Der Regionalverbund Stauferland–Ostwürttemberg veranstaltet im Rahmen des Jubiläums am Dienstag, 7. November, der Wissenswerkstatt „Eule“ in Schwäbisch Gmünd den Fachtag „Finden & Binden — Wie kann der Fachkräftemangel bewältigt werden?“.

„Soziale Einrichtungen und Dienste stehen heute vor großen Herausforderungen wie Demografie, sozial-ökologische Wende, akuter Personalmangel und sichere Finanzierung. Deshalb ist es mehr denn je wichtig, dass wir als Gesellschaft zusammenzustehen, niemanden zurückzulassen und den Zusammenhalt in unserem Land trotz aller Veränderungen stärken. Die Transformation durch die Klimakrise und hin zu einer digitaleren Welt muss solidarisch, sozial, fair und zusammen mit allen Menschen geschehen. Die Basis für unser Zusammenleben sind und bleiben die Inhalte unseres Grundgesetzes“, sagt Uta–Micaela Dürig, Vorständin für Sozialpolitik beim Paritätischen Wohlfahrtsverband Baden–Württemberg. Seit seiner Gründung setze sich der Verband von der Familienplanung bis zur Trauerarbeit, von der Kinder– und Jugend– bis zur Altenhilfe, gerade auch für Menschen in Notlagen ein.

Alle interessierten sozialen Organisationen im Regionalverbund (Landkreise Göppingen, Heidenheim und Ostalb) sind von 9 bis 16.30 Uhr zur Jubiläumsveranstaltung zum Thema „Finden & Binden — Wie kann der Fachkräftemangel bewältigt werden?“ eingeladen. Gäste aus Politik und Wirtschaft stimmen auf den Tag ein, während Moderator Hendrik Epe von IdeeQuadrat durch das interaktive und abwechslungsreiche Programm führt.

