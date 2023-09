Das Stauferderby steht vor der Tür

(an) — In der Fußball–Oberliga steht bereits der achte Spieltag vor der Tür — und noch immer ist der 1. FC Normannia Gmünd ungeschlagen. Es verwundert also nicht, wenn die Verantwortlichen mit Attributen „hervorragend“ oder „überragend“ um sich schmeißen. Dennoch ist sich jeder im und rund um den Schwerzer herum bewusst, dass es gilt, die bereits gezeigten Leistungen zu kompensieren, um weiter fleißig Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Denn das wird selbstverständlich das oberste Ziel bleiben. Mit diesem Fokus, mit dieser Konzentration möchte die Mannschaft auch eines der Topteams ärgern: Am Samstag (14 Uhr) zu Gast sein wird der Göppiner SV.

Ärgerlicher Ausgleich kurz vor dem Ende

Nach dem 1:1 bei der TSG Backnang freute man sich nach dem Schlusspfiff zwar über den ergatterten Zähler, doch auch ein wenig Ärger schwang mit. Mal abgesehen vom späten Ausgleichstreffer (87. Minute) und dass es ein Sonntagsschuss aus rund 30 Metern gewesen ist, der im Winkel einschlug, war man sich auch nach Tagen darüber einig, dass der Freistoß niemals hätte gepfiffen werden dürfen. „Der gegnerische Stürmer ist über den Ball gestolpert, das ärgert mich immer noch maßlos“, kann Blaskic noch nicht so ganz loslassen. Er geht sogar einen Schritt weiter: „Das waren zwei verlorene Punkte gegen komplett destruktive Gastgeber, die gegen einen Aufsteiger nur das Spiel zerstören wollten.“ Erstmals auf der Sechs eingesetzt, mangels Alternativen, wurde der 18–jährige Nico Molinari, gleich neben Marvin Gnaase. Beide erhielten nach der Partie ein Sonderlob vom Coach.

Göppingen hat einmal verloren

Göppingen musste sich in dieser Saison bereits einmal geschlagen geben, 0:1 hieß es gegen Bietigheim–Bissingen, trotzte aber auch dem bislang souveränen Tabellenführer SG Sonnenhof–Großaspach beim 1:1 ein Unentschieden ab. Aus den vergangenen vier Spielen dann sprangen drei Siege heraus, von Pforzheim trennte man sich 1:1. Damit ist der GSV in der Tabelle Fünfter, einen Rang hinter der Normannia.

Fabian Kianpour kehrt zurück

Fabian Kianpour kehrt nach seiner Gelb–Rot–Sperre wieder zurück, sodass man gespannt sein darf, auf welcher Position Molinari gegen den Göppinger SV agieren darf. Durch Henrick Selitajs Roter Karte in Backnang würde eine Außenposition in der Offensive frei. Adnan Rakic und Dogukan Dogan fallen weiterhin mit Adduktorenbeschwerden aus, Tim Grupp mit Hüftbeschwerden, Tim Scheible ist krank und Daniel Sanchez hat sich eine Zerrung im Knie zugezogen. Dazu wird weiterhin Jermain Ibrahim fehlen, der sich aktuell im Aufbautraining zurückkämpft. Nebst Kianpour kehrt auch Miladin Filipovic zurück in den Kader.

Vor den Göppingern hat Blaskic den größten Respekt: „Uns erwartet eine der stärksten und erfahrensten Mannschaften in der Oberliga. Bei dem großen und starken Kader, auch in der Breite, können die Göppinger fast schön würfeln, wer spielen soll“, sagt Blaskic schmunzelnd. Er fügt an, dass seine Normannia sicherlich nicht der Favorit sei, man aber zu 100 Prozent die eigenen Stärken auf den Platz bringen möchte, um ein enges Spiel zu ermöglichen. „Wir freuen uns auf ein enges Spiel vor vielen Zuschauern. Das Publikum hat sich die Mannschaft längst verdient. Es wird wichtig werden, dass wir unsere hohe Intensität wieder auf den Rasen bringen, um unserem Spielstil treu zu bleiben“, sagt Normannias Trainer. Fast schon schwärmend fügt er an: „Es bereitet mir große Freude, Trainer dieser Mannschaft zu sein, weil sie den Plan akribisch verfolgt, ehrlichen Fußball anbietet und vor allem ihr Herz auf dem Platz lässt.“

Und genauso soll auch gegen den großen Favoriten aus der Nachbarschaft etwas Zählbares herausspringen.