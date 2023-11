Buhl schießt Ellwangen zum Derbysieg

An diesem Sonntag hat das Ostalb-Derby in der Fußball-Landesliga auf dem Programm gestanden. Die Fußballerinnen des FC Ellwangen gastierten beim direkten Tabellenkonkurrenten aus Gmünd. Ein Tor machte letztlich den Unterschied und Ellwangen ging nach kämpferischen 90 Minuten mit verdienten drei Punkten als Derbysieger vom Feld.

Zu Beginn der Partie setzte noch die Normannia aus Gmünd die ersten Akzente und stellte die Ellwanger Abwehr auf die Probe. Durch hervorragendes Stellungsspiel wurden die Bemühungen der Gastgeber auf den Führungstreffer allerdings unterbunden und nach rund 20 Minuten fanden die Ellwangerinnen ins Spiel. So kombinierten sie sich erfolgreich durch das Mittelfeld und erspielten sich dabei mehrere Torchancen. Eine davon war ein Volleyschuss von Jana Köder nach einem Eckball, der gerade noch so von einer Gmünder Abwehrspielerin ins Toraus gelenkt werden konnte. Die letzten fünf Minuten der ersten Halbzeit waren hart umkämpft, endeten jedoch erfolgreich für den FC Ellwangen. Jule Buhl schob nervenstark den Ball zum 1:0 über die Torlinie, nachdem der Torschuss von Franka Hirsch in den Sechzehner abprallte.

Die ersten Minuten der zweiten Hälfte wurden von den Ellwangerinnen dominiert, die keine Mühe scheuten, die Führung weiter auszubauen. Trotz mehrerer Chancen wollte das Runde allerdings nicht ins Eckige. So verfehlte Anna Carola ganz knapp den Winkel und läutete damit die spannende Schlussphase der Partie ein. Diese war von Fouls auf beiden Seiten geprägt und endete ohne weitere Treffer.

Mit dem 1:0-Derbysieg verteidigte der FC Ellwangen den neunten Platz in der Landesliga und legt sofort den vollen Fokus auf das nächste Duell vor heimischer Kulisse an diesem Sonntag. Der kommende Gegner, der TV Jebenhausen steht momentan mit 14 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz. Anpfiff ist um 13 Uhr im Waldstadion.