Bosch-Beschäftigte demonstrieren in Gerlingen

Bundesweit wehren sich die Beschäftigten des Industriekonzerns Bosch gegen den geplanten Abbau von Tausenden Arbeitsplätzen. Um gegen die Sparpläne des Konzerns zu demonstrieren, sind rund 200 Beschäftigte von Robert Bosch Automotive Steering GmbH in Schwäbisch Gmünd am Mittwoch zum Bosch-Aktionstag unter dem Motto „Stoppt den Kahlschlag““ auf die Schillerhöhe in Gerlingen bei Stuttgart gefahren.

Jobabbau trotz steigender Gewinne?

„Trotz steigender Gewinne plant Bosch den Abbau Tausender Jobs“, sagt Tamara Hübner, Geschäftsführerin der IG Metall Schwäbisch Gmünd. So gestalte man nicht die Transformation. „Wir fordern ein klares Bekenntnis des Unternehmens für den Standort Deutschland“, ergänzt Claudio Bellomo, Betriebsratsvorsitzender Robert Bosch Automotive Steering GmbH, Schwäbisch Gmünd.

Im Bereich Bosch Mobility Solutions seien laut Pressemitteilung in den vergangenen Jahren bereits 4000 Stellen abgebaut worden. Nun sollen weitere 3000 in diesem Bereich folgen. In anderen Geschäftsbereichen sollen zusätzlich 2500 Stellen gestrichen werden. Über betriebsbedingte Kündigungen könnten die Abbaupläne nicht abgewickelt werden, „das verhinderte eine Zukunftsvereinbarung zumindest bis zum Jahr 2027“.