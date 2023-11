Blaskic´ neuerliche Reise in die Vergangenheit

Ob er sich darüber bereits im Aufstiegstaumel bewusst gewesen ist? Normannias Aufstiegstrainer Zlatko Blaskic begegnet in der Fußball-Oberliga am kommenden Wochenende erneut einem Verein (nach der TSG Backnag), für den er lange aktiv gewesen ist. Zu Gast sein wird an diesem Samstag (14 Uhr) Tabellenführer Sonnenhof Großaspach.

Auf das Ende in Großaspach folgte der erfolgreiche Neuanfang in Gmünd

Im Jahre 2023 wird beim Oberligisten Normannia Gmünd rückblickend froh sein, dass Zlatko Blaskic Mitte November 2019 recht unverhofft beim damaligen Drittligisten Sonnenhof Großaspach geschasst worden ist. Nur einen Monat später trat er sein Amt bei den Stauferstädtern an und begann damit die gemeinsame Erfolgsstory. Mittlerweile ohne Groll blickt der Kroate zurück: „Es gab damals eine handelnde Person, die bei diesem Verein über den Dingen stand und die auf meine Freistellung gedrängt hatte ‐ sonst niemand. Der Rest musste sich beugen, so ist das manchmal in diesem Geschäft“, erklärt Normannias Übungsleiter auf Nachfrage. Danach dann sei das Chaos aber auch schon losgegangen beim Sonnenhof. Tatsächlich sind die Großaspacher 2020 in die Regionalliga abgestiegen, nach zwei Saisons ging es noch eine Etage weiter runter. „Im Nachgang kann ich sagen, dass es für mich damals ein Glücksfall gewesen ist, denn so bin ich ja erst bei der Normannia gelandet, bei der ich mich pudelwohl fühle. Damals waren es drei Ligen Unterschied, am kommenden Wochenende nun treten wir in derselben Liga gegeneinander an und kämpfen um Punkte“, sagt Blaskic, der anfügt: „Ich habe alles richtig gemacht und deswegen gibt es bezogen auf den Gegner überhaupt keine negativen Gedanken meinerseits.“

Blaskic hat noch Kontakt zu einigen Fans und Sympathisanten des Vereins

Zumal der 41-Jährige nach wie vor netten Kontakt zu einigen Fans und Sympathisanten des Vereins pflegt, wie auch zu den Menschen bei der TSG Backnang. „Ich bin bei den Heimspielen der Großaspacher wegen der Gegneranalyse häufig vor Ort und da merke ich dann schon in den Gesprächen mit den Leuten vor Ort, dass ich dort durchaus einige Spuren hinterlassen habe“, sagt Blaskic. Von 2003 bis 2008 schnürte Blaskic die Kickstiefel für den Sonnenhof, unterbrochen durch ein Gastspiel bei Kickers Offenbach, ehe er dann nach seiner Backnanger Zeit 2017 zum Sonnenhof in den Trainerstab wechselte.

Das Duell bietet eine Menge Spannung

Die persönlichen Beziehungen blendet Blaskic bei der anstehenden Aufgabe aus, schließlich muss man nur auf die Tabelle schauen, um zu sehen, dass dieses Duell durchaus auch sportlich eine Menge Spannung zu bieten hat. Großaspach ist nicht unerwartet auf dem ersten Platz der Oberligatabelle, die Normannia könnte als Sechster aber, vorausgesetzt ein Heimsieg, bis auf drei Punkte an den großen Favoriten heranrücken. „Deswegen gibt es da auch überhaupt keine Gedanken meinerseits in diese Richtung. Ob der Gegner Holzhausen, Villingen oder Großaspach heißt, spielt für mich überhaupt keine Rolle. Mir geht es einzig und allein um die Punkte für unsere Mannschaft“, sagt Gmünds Übungsleiter.

Normannia hat bereits 26 Punkte auf dem Konto

Zumal er Grund genug hat, in seine eigenen Reihen zu schauen. Mit bereits 26 gesammelten Zählern hat die Normannia nach erst 15 absolvierten Partien schon jetzt sieben mehr Punkte mehr ergattert als nach der kompletten Saison 2018/2019, als man nach einjährigem Aufenthalt in der Oberliga wieder den Gang in die Verbandsliga antreten musste. „Das ist ein Verdienst jedes einzelnen Spielers. Jeder Einzelne hat sich diese beachtliche Ausgangsposition mit tollen Auftritten verdient. Wenn wir erneut an unsere Leistungsgrenze gelangen, dann glaube ich auch, dass wir gegen Großaspach punkten können“, sagt Blaskic nicht ohne Stolz. Für ihn ist die Leistung seiner Mannschaft nicht so überraschend, wie vielleicht für manch anderen in der Fußballszene, schließlich betreut er das Team bereits über drei Jahre. „Diese Mannschaft hört genau zu und lernt schnell. Das ist ein entscheidender Faktor in unserem Gebilde. Natürlich werden wir auch wieder Rückschläge erleiden, wieder hinfallen. Ich kann aber versprechen: Wir werden definitiv wieder aufstehen ‐ und zwar immer wieder“, sagt Blaskic mit reichlich Pathos. Nicht vergessen möchte er auch die Mannschaft um sich herum, die Mannschaft neben der Mannschaft, angeführt vom Sportlichen Leiter Stephan Fichter, der „fleißig und akribisch alles für diesen Verein“ gebe, so der Übungsleiter.

So wird die Normannia, so wird Blaskic an diesem Samstag den großen Favoriten auf die Meisterschaft, den Ex-Verein des Gmünder Erfolgstrainers, mit durchaus stolzgeschwellter Brust empfangen ‐ und vielleicht ja überraschen. Es wäre nicht das erste Mal in dieser Saison.