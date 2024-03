Bläserphilharmonie gibt Festkonzert

Am Sonntag, 10. März, 17 Uhr, konzertiert die Bläserphilharmonie Ostalb im Congress Centrum Stadtgarten in Schwäbisch Gmünd. Die 86 Musikerinnen und Musiker der Bläserphilharmonie Ostalb, allesamt führende Instrumentalisten in ihren Heimatvereinen, verstehen es vortrefflich, das Publikum mitzureißen und zu begeistern.

Durch die sinfonische Besetzung, die neben den klassischen Instrumenten auch Oboen, Englischhorn, Fagotte, Kontrafagott, Bassklarinetten, Kontrabass und eine Harfe aufweist, versprüht dieses sinfonische Blasorchester ein farbenreiches Klangbild. Das voll ausgestattete Schlagwerkregister der Bläserphilharmonie unterstreicht dieses.

Aufgeführt wird bei diesem Festkonzert unter anderem die monumentale Freiheitssinfonie „Wir sind das Volk“ von Guido Rennert. Unterstützt wird die Bläserphilharmonie Ostalb hierbei von den über 100 Sängerinnen und Sängern des Kammerchors des Landesgymnasiums für Hochbegabte, der Chöre des Scheffold-Gymnasiums Schwäbisch Gmünd und des Männerchors Sangesliebe Bronnen.

Ein weiteres Highlight versprechen die „Armenischen Tänze“ von Alfred Reed und das Konzertwerk „The Wall - Germanicus Maximus - The Limes“. Im letztgenannten Werk geht es um den Limes, genauer gesagt um den Obergermanisch-Raetischen Limes, der mit einer Länge von über 550 Kilometern zwischen Rhein und Donau als Schutzwall der Römer gegen die Germanen diente. Diese programmatische Komposition wurde vom Blasmusikverband Ostalbkreis im Jahr 2017 in Auftrag gegeben und wird beim Festkonzert erneut aufgeführt. Das Festkonzert ist Teil der Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum des Blasmusikverbands Ost-albkreis.

Eintritt ist frei