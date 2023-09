Beeindruckender Normannia–Start

(an) — In der Fußball–Oberliga staunt man derzeit nicht schlecht beim Blick auf die Tabelle: Aufsteiger Normannia Gmünd hat sich in dieser auf den zweiten Platz vorgeschlichen und freut sich selbstverständlich über diese Momentaufnahme. Der 2:1–Erfolg über das Topteam FV Villingen am vergangenen Wochenende war vielleicht das i–Tüpfelchen auf eine Leistung, die selbst die Verantwortlichen im Schwerzer so nicht erwartet hatten, nicht erwarten konnten.

Viele verletzte Spieler

Die bisherigen Leistungen sind umso höher einzuschätzen, wenn man bedenkt, wie viele Akteure im Gmünder Kader derzeit ausfallen. Jermain Ibrahim (Kniebeschwerden), Calvin Körner und Dogukan Dogan (beide Adduktorenbeschwerden) haben in dieser Runde noch nicht eine Sekunde in der Oberliga auf dem Platz gestanden. Adnan Rakic hat sich beim Warmmachen im Pokal in Dorfmerkingen an den Adduktoren verletzt, seine Ausfallzeit ist ungewiss. Routinier Tim Grupp klagt über Hüftbeschwerden, er hatte sich im Derby in Essingen auswechseln lassen und konnte gegen Villingen nicht auflaufen. Ebensowenig wie Kelecti Nkem, der ebenfalls angeschlagen ist (Rippenprellung).

Die jungen Wilden werden gefördert

Bei Luca Benz, der vom Hamburger SV zurückgekehrt war, wusste man, dass es noch dauert, bis er im Dress der Normannia auflaufen würde. So hatte man sich bei all der Personalnot kurzfristig dazu entschieden, noch einmal auf dem Transfermarkt zuzuschlagen. Stephan Fichter war es gelungen, Daniel Sanchez Ruiz Diaz vom SSV Reutlingen loszueisen, der auch schon zu zwei Kurzeinsätzen gekommen war. Dazu werden die jungen Wilden der Normannia von Trainer Zlatko Blaskic stets gefördert und berücksichtigt. Henrick Selitaj beispielsweise ist 18 Jahre jung und hat aktuell einen Platz in der ersten Elf. Nico Molinari ist ebenfalls erst aus der Jugend gekommen und stand gegen Villingen in der Startelf — und machte seine Sache gut. Dazu kommen noch die 18–jährigen Louis Kaspar, Tim Scheible und Jonas Kurz, die allesamt schon auf Einsatzzeiten in der Oberliga gekommen sind.

Lekaj wird immer stärker

Dazu war Neuzugang Gentian Lekaj zum Start der Saison noch nicht im Fitnesszustand, wie ihn sich Trainer Zlatko Blaskic vorgestellt hatte. Zumindest er ist wieder voll dabei und kommt Woche für Woche besser ins Spiel. Augenzwinkernd sagt er zu seinem eigenen Start bei den Gmündern: „Ich habe das anfangs nicht ganz verstanden, aber der Trainer weiß schon, wie er die Spieler hinbekommt. Er hat mich fitgemacht und jetzt kann ich meine Qualität auf dem Platz einbringen.“ Tatsächlich ermöglicht Lekaj speziell Alexander Aschauer mehr Räume durch seine Physis. Beide harmonieren bislang wunderbar miteinander, so hatten es sich Fichter & Co. bei der Verpflichtung natürlich vorgestellt. Die Betonung liegt bei der Normannia aber ganz klar auf dem Moment, abheben wird keiner, so viel steht fest. „Wir möchten einfach so viele Punkte wie möglich holen und am Ende wird man sehen, was dabei rauskommt“, sagt die Offensivkraft.

Der Klassenerhalt bleibt das Ziel

Der Klassenerhalt ist und bleibt natürlich das Ziel, dennoch ist die Euphorie rund um den Schwerzer und auch in der Stadt spürbar. Klaus Arnholdt, Leiter des Amts für Bildung und Sport beispielsweise, war neulich beim Auswärtsspiel in Essingen dabei und auch die Tribüne im WWG Sportpark ist in den vergangenen Wochen durchaus voller geworden. So wie zuletzt gegen Villingen solle es eigentlich immer sein, konstatiert Fabian Kianpour, gegen Villingen Siegtorschütze und Rotsünder in Personalunion.

Das Spielerische dürfe durch den Einsatz nicht verlorengehen, sagt er. „Sonst haben wir auch keine Chance“, so Kianpour. Und wie man an der 14–Punkte–Ausbeute erkennen kann, hat das nicht nur in diesem Spiel ganz gut geklappt bislang.