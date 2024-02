Eine aufmerksame Bank-Mitarbeiterin hat am Montag einen Rentner in Bettringen vor einem Betrug in Höhe eines fünfstelligen Geldbetrages bewahrt.

Wie die Polizei mitteilte, hatten Kriminelle den Mann mit einem „Schock-Anruf“ schon so weit gebracht, eine fünfstellige Summe bei seiner Bank abheben zu wollen, um sie den Betrügern zu geben.

So gehen die Kriminellen vor

Der Ablauf des Telefonats entsprach nach Polizeiangaben der typischen Vorgehensweise: Täter geben sich als Polizisten oder Staatsanwälte aus und rufen meist ältere Bürgerinnen und Bürger an.

Sie erzählen Geschichten, wonach ein Kind oder ein Verwandter des Angerufenen dringend Geld benötige, da ein schlimmer Unfall verursacht wurde und eine Kaution bezahlt werden müsse. Ziel der Betrüger ist es, an das Vermögen der Opfer zu gelangen.

Im Verlauf des Montags gingen zahlreiche weitere „Schockanrufe“ oder „falsche Polizeibeamte“ beim Polizeipräsidium Aalen ein.