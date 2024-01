An diesem Samstag finden erstmals auf der Ostalb Demonstrationen gegen Rassismus und für Demokratie statt. Aufgerufen hat das „Bündnis Aufstehen gegen Rassismus“, entsprechend Plakate verteilt. Aufgehängt worden sind diese unter anderem am Scheffold-Gymnasium in Schwäbisch Gmünd.

Ursprüngliches Plakat wird der AfD im Landtag zugespielt

Ein Bild eines solchen Plakats, auf dem unter anderem „Gemeinsam gegen AfD und Rechtsruck“ zu lesen ist, wurde der AfD im württembergischen Landtag zugespielt.

In einer Pressemitteilung hat sich nun der stellvertretende bildungspolitische Fraktionssprecher der AfD, Hans-Peter Hörner, zu Wort gemeldet und derlei Machenschaften mit dem Stalinismus verglichen.

In der Überschrift der Pressemitteilung steht: „Wir sind wieder im Stalinismus angelangt“. Hörner geht zunächst auf Geschehnisse in Rottenburg ein, ehe er das Gmünder Scheffold-Gymnasium anspricht. Einleitend behauptet er: „An unseren Schulen findet derzeit ein Überbietungswettbewerb statt, wer das Neutralitätsgebot am schnellsten und schärfsten verletzt.“

Oberbürgermeister Richard Arnold (CDU) nimmt an Demonstration teil

Um 10.30 Uhr beginnt der Samstag an der Rems-Galerie mit einem Stadtrundgang, der die Menschen an Orte vorbeiführt, die an den Nationalsozialismus erinnern. Ab 12.30 Uhr dann beginnt die Kundgebung am Johannisplatz.

Die Demonstration ist offiziell angemeldet und Gmünds Oberbürgermeister Richard Arnold hat bereits seine Teilnahme zugesichert. Zu diesem Zweck wurden die Plakate, eben auch am Scheffold-Gymnasium, verteilt. Das schmeckte der AfD-Landtagsfraktion nicht, der ein Bild dieses Plakats in den Landtag gespielt wurde: „Und heute wurde uns ein Bild vom Scheffold-Gymnasium in Schwäbisch Gmünd mit Plakaten gegen die AfD zugespielt. Damit sind wir im real existierenden Stalinismus angelangt“, wird Hörner in der Pressemitteilung zitiert.

„Stimmungsmache“, winkt der Rektor des Scheffold-Gymnasiums, Bernd Gockel ab, zumal er und seine Schule die ursprünglichen Plakate längst wieder entfernt hätten.

Zunächst nicht richtig drauf geschaut

Schüler aus der SMV („Schüler mit Verantwortung“) seien auf Gockel zugegangen und hätten gefragt, ob sie die Plakate aufhängen dürften. Sie durften, so Gockel. Das war mittags. „Sie wollten Plakate aufhängen für eine Demo am Samstag unter dem Motto ´Nie wieder ist jetzt´, wir sind eine Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, also durften sie das. Dazu im Zusammenhang mit dem 27. Januar, einem Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus“, erklärt Gockel die Entstehung.

Ich habe mir die Plakate angeschaut und gesagt, dass das so nicht gehe. Die AfD ist eine zugelassene Partei, die Plakate müssten wieder entfernt werden. Bernd Gockel, Rektor des Scheffold-Gymnasiums

Bereits im vergangenen Jahr habe man zu diesem Datum etwas gemacht, es sei derselbe Anlass gewesen, deswegen habe man sich nichts dabei gedacht. „Nun stand auf diesen Plakaten allerdings ´Gemeinsam gegen AfD und Rechtsruck´, das geht natürlich nicht“, so Gockel. Montagmittag seien die Plakate aufgehängt, am Dienstagmorgen dann wieder entfernt worden, sagt Gockel über den zeitlichen Rahmen.

Auch Infos zum Potsdamer Treffen werden wieder abgehängt

Auf einem dritten Blatt sei dann nochmal das Potsdamer Treffen dokumentiert worden, was ein Rechercheteam von „Correctiv“ aufgedeckt hatte und was zu massiven Protesten bundesweit geführt hatte. „Ich habe mir die Plakate angeschaut und gesagt, dass das so nicht gehe. Die AfD ist eine zugelassene Partei, die Plakate müssten wieder entfernt werden“, beschreibt Gockel.

Wir sind eine Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Am nächsten Morgen dann habe ich mir die Plakate dann genauer angeschaut und gesehen, dass es sich auch speziell gegen die AfD richtet und veranlasst, die Plakate wieder abzunehmen. Bernd Gockel, Rektor des Scheffold-Gymnasiums

„Wir haben das korrigiert, jetzt hängen nur noch Plakate, auf denen „Gemeinsam gegen Rechtsruck“ zu lesen ist“, so der Rektor weiter. Die Correctiv-Erklärung habe man ebenfalls wieder entfernt, da auch dort gegen Parteien gewettert worden sei, sagt Gockel. Er habe den Eindruck, dass einige Schüler in der Jungen Alternative aktiv seien, „und das war für die natürlich eine Vorlage“.

Ursprüngliche Plakate machen sofort die Runde

Die ursprünglichen Plakate aber hatten so also schon die Runde gemacht. So habe sich ein Schüler an den Rektor gewandt und ihm „gedroht“, er mache daraus nun einen Skandal, auch überregional und habe ein Bild dieser ursprünglichen Plakate an die AfD im Landtag geschickt.

Grundsätzlich sei das Entfernen der Plakate aber der richtige Schritt gewesen, das sei „unstrittig“, unterstreicht Gockel abermals. „Wir sind eine Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Am nächsten Morgen dann habe ich mir die Plakate dann genauer angeschaut und gesehen, dass es sich auch speziell gegen die AfD richtet und veranlasst, die Plakate wieder abzunehmen“, sagt Gockel.