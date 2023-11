Am Samstag gegen 12.12 Uhr sah eine Anwohnerin durch ihr Fenster einen am Boden liegenden Mann. Sie verständige Polizei und Rettungsdienst. Wie die Polizei mitteilt, hat sich nach aktuellem Stand der Ermittlungen wohl ein Unfall mit folgendem Hergang ereignet: Ein 63-jähriger Pedelec-Fahrer befuhr die Straßdorfer Straße bergauf und stürzte. Die Ursache ist noch unklar. Er trug zum Zeitpunkt des Sturzes einen Helm. Trotz langandauernder Reanimation verstarb der 63-jährige noch an der Unfallstelle.