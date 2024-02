Eine 67-jährige Autofahrerin hat am Donnerstag ein 6-jähriges Kind übersehen und angefahren. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 13 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Eutinger Straße in Schwäbisch Gmünd.

Der Junge wurde durch den Unfall leicht verletzt. Zur weiteren Versorgung wurde er in einer Klinik behandelt.