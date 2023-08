1. FC Normannia will seinen Lauf im Derby fortsetzen

Der Auftakt in die Fußball–Oberliga ist dem 1. FC Normannia Gmünd mehr als gelungen. Nach vier Spielen stehen zehn Punkte zu Buche. Schon jetzt hat die Mannschaft von Zlatko Blaskic einen Sieg mehr geholt, als beim jüngsten Oberliga–Auftritt vor vier Jahren nach der gesamten Saison. Bereits an diesem Mittwoch (18 Uhr) geht es ins Derby zum TSV Essingen, mit dem man sich erstmals in der fünfthöchsten Spielklasse messen wird. „Es ist ein Derby und da ist es naturgemäß egal, wer wie viele Punkte vor dem Duell hat“, sagt Blaskic vor der anstehenden Partie.

Der Lauf der Normannia ist ein beeindruckender, das lässt sich festhalten, zunächst der Start in die Oberliga. „Wenn mir vor der Saison jemand gesagt hätte, dass wir nach vier Spielen zehn Punkte und noch kein Gegentor kassiert haben, dann hätte ich ihn für komplett bescheuert erklärt“, sagt Blaskic schmunzelnd. Blaskic selbst hat sich den Spaß gemacht und nochmal genau nachgeschaut.

Gmünds Schlussmann und Kapitän Yannick Ellermann ist in den vergangenen 15 Partien ohne Gegentreffer geblieben, von der Verbandsliga über die Relegation bis in die Oberliga hinein. „Das ist unheimlich, das ist eigentlich gar nicht möglich. Es ist aber passiert, das ist der Wahnsinn“, sagt selbst Blaskic fast ungläubig. Beim 0:4 in Dorfmerkingen im Pokal vor knapp zwei Wochen stand die Nummer zwei, Max Reichert, im Tor. In dieser Partie hatte Blaskic bewusst und öffentlich kommuniziert, die Mannschaft personell gehörig verändert zu haben, es ist somit nicht an Reichert festzumachen. Die Essinger haben aus den ersten vier Spielen vier Punkte gesammelt, sind daheim gefordert.

„Die Essinger haben einen robusten Spielstil, gehen viel auf zweite Bälle, darauf werden wir uns einstellen müssen. Das ist eine gute Mannschaft, zu der wir mit Respekt, sicherlich aber nicht mit Angst reisen werden“, blickt Blaskic voraus. Weiterhin plagen die Normannia so allerhand Personalsorgen. Jermain Ibrahim und Calvin Körner fehlen bereits länger, mit Körner rechnet Blaskic aber Anfang nächster Woche wieder. Seit dem Pokalspiel auf dem Härtsfeld fehlt auch Adnan Rakic mit Verdacht auf Schambeinentzündung.

An diesem Dienstag soll eine genaue Untersuchung Klarheit bringen. Ebenfalls fehlen wird weiterhin Dogukan Dogan wegen einer Rippenprellung. Dafür aber kehren die beiden Urlauber Valerio Avigliano und Fabian Kianpour zurück. „Dann haben wir zumindest mal wieder einen kompletten Kader bei einem Spiel. Gegen Offenburg konnten wir nicht einmal unser komplettes Kontingent ausschöpfen“, sagt Blaskic. Wenngleich es Kelecti Nkem auf der rechten Abwehrseite „überragend“ (Blaskic) gemacht habe, so ist doch davon auszugehen, dass Avigliano seine angestammte Position wieder einnehmen wird.

„Mit diesem Start in die Oberliga sind wir natürlich sehr zufrieden, der hätte besser nicht sein können, das ist wirklich überragend. Wir können entspannt nach Essingen fahren und freuen uns auf das Spiel“, ist auch Stephan Fichter, Sportlicher Leiter der Normannia, sehr zufrieden mit der aktuellen Performance des Oberligisten. „Wir haben beim TSV überhaupt keinen Druck, der liegt bei den Essingern“, so Fichter weiter.

Für die Normannen gilt es nun, den Fokus in kürzester Zeit wieder zu schärfen. „Wir möchten den Abstand zu den Essingern natürlich halten. Im Idealfall aber haben wir nach dem Spiel neun Zähler Vorsprung“, sagt Blaskic. Die Chancen erhöhen sich, wenn am Ende tatsächlich wieder die Null stehen sollte. Dazu kommt vielleicht noch Fanunterstützung, die mit zum Nachbarn reisen wird. Blaskic und seine Mannschaft spüren, dass da etwas entsteht, gegen Offenburg zuletzt waren es wieder 400, die in den WWG–Sportpark gekommen waren.

„Es ist eine gewisse Euphorie da, das spüren wir und das pusht und freut uns. Das wollen wir natürlich so lange wie möglich aufrechterhalten“, freut sich Normannias Trainer über die Unterstützung in den vergangenen Wochen und Monaten. Nicht zuletzt die starken Leistungen hätten hierzu geführt.