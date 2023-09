1. FC Normannia Gmünd setzt ein Zeichen gegen Rassismus

Fußball–Oberligist Normannia Gmünd hat sich direkt nach den rassistischen Beleidigungen gegenüber ihrer Spieler Kelecti Nkem und Marvin Gnaase über ihre Social–Media–Kanäle zu den Vorfällen geäußert.

„Wir sind mehr als nur ein Fußballverein, wir sind eine Gemeinschaft, die für Respekt, Fairness und Integrität steht. Es fällt uns schwer, Worte für das zu finden, was während unseres jüngsten Spiels gegen Backnang geschehen ist. Unser Mittelfeldspieler wurde Opfer einer widerlichen, rassistischen Beleidigung, direkt vor den Auswechselbänken. Dieser Vorfall ist nicht nur eine Verletzung der Würde unseres Spielers, sondern ein Angriff gegen alle Mitglieder dieses Vereins, gegen den Sport und gegen grundlegende menschliche Werte. Es ist untragbar, dass solche Entgleisungen immer noch im und um den Fußball herum vorkommen. Der Schiedsrichter hat auf Drängen unserer Seite den Zuschauer schließlich aus dem Stadion entfernen lassen. Wir danken dem Ordnungsdienst für das Durchsetzen dieser Maßnahme, wenn auch spät. Aber es darf nicht bei dieser Einzelaktion bleiben. Wir sagen laut und deutlich: Stoppt Rassismus! Rassistisches Verhalten wird von uns nicht toleriert und hat in unserem Verein, in unseren Stadien und in unserem Sport generell absolut nichts zu suchen! Wir fordern alle Fans, Spieler, Funktionäre und Sponsoren auf, mit uns gemeinsam klar Stellung zu beziehen. Wer schweigt, stimmt zu, und wer zulässt, wird zum Komplizen. Lasst uns den Fußball nutzen, um Brücken zu bauen, nicht Mauern!“