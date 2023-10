Sängerbesen der Cäcilia Dalkingen

Traditionell am 2.Oktober fand unser Sängerbesen statt. Da die Mehrzweckhalle Dalkingen aktuell renoviert wird, konnte dieser erstmals im Musikerstadl des Musikvereins Dalkingen stattfinden. Ein herzliches Dankeschön dafür an die Freunde vom Musikverein. Ab 19 Uhr startete der Abend im herbstlich geschmückten Stadl bei hausmacher Vesper und warmen Speisen. Erlesene Weine konnten in der Weinlaube genossen werden. Anschließend freute sich der 1. Vorstand Michael Helmle die über 400 Gäste im proppenvollen Stadl begrüßen zu dürfen.

Musikalisch starteten unsere Gäste des MGV Eintracht Unterschneidheim-Geislingen. Mit tollen Hits wie „Lasst uns die Gläser heben“, „Was wollen wir trinken“ und Max Giessingers „80 Millionen“ wurden die Ohren des Publikums verwöhnt. Nach viel Beifall rundeten die Geislinger Herren mit der Zugabe „König von Deutschland“ ihr Programm ab.

Nach einer kurzen Pause Stand dann der eigens für diesen Abend gegründete gemischte Projektchor des Dalkinger Kirchenchores auf dem Dorfplatz. Unter der Leitung von Viktoria Kucher präsentierte das Ensemble mit „Trag mi Wind“ und „How does a moment last forever“ sowie „Weit weit weg“ durchaus anspruchsvolles Liedgut. Klar das die Zuhörer da lauthals eine Zugabe forderten.

Danach durfte der Männerchor der Cäcilia unter der Leitung von Dirigent Markus Angstenberger ran und präsentierte sein Programm. Mit „Lob des Bieres“, „Beim Bier“ dem „Bierlied“ sowie „Humulus Lupulus“ stand der Abend dieses Mal ganz im Zeichen des goldenen Gerstensafts. Stimmgewaltig schlich sich dann mit dem „Frohen Sängermarsch“ doch noch ein Loblied auf den Wein als Zugabe an.

Gesellig und mit vielen weiteren gemeinsam gesungenen Liedern klang der vergnügliche und eindrucksvolle Abend aus. Ein besonderes Highlight war hier sicherlich das spontan vorgetragene Solo „The Lion sleeps tonight“ eines Geislinger Sängerfreundes.

Für so ein Fest sind viele fleißige Helfer notwendig. Die Vorstandschaft bedankt sich an dieser Stelle besonders bei den Frauen in der Küche, Bedienungen, allen Helfern beim Aufbau, Dekoration und Abbau sowie bei den Gastchören. Nicht zuletzt allen zahlreich erschienenen Gästen ein herzliches Dankeschön für Ihr Kommen.