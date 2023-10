„Rund um den Apfel“ bei den Ellwanger Landfrauen

Die Ellwanger Landfrauen hatten zu einem Informationsnachmittag über Äpfel alle Interessierten eingeladen und Notburga Schmiedt vom Vorsitzendenteam konnte 40 Frauen begrüßen. Im Partyraum Wolpert in Neunheim folgten sie bei Kaffee und leckeren Kuchen interessiert den Ausführungen von Frau Monika Speidel aus Vorderdenkental. Äpfel sind ein Geschenk der Natur und das Lieblingsobst von 90 Prozent der Bevölkerung. Der Apfel kam aus Zentralasien zu uns und wurde durch die Klöster verbreitet. Bei den Kelten war er einer der heiligen Früchte. In der Bibel, bei Schneewittchen und bei Wilhelm Tell spielt der Apfel eine Rolle. Auch als Reichsapfel ist er bekannt. Der Apfel sorgt für unser Wohlbefinden, denn er enthält Vitamin C und B-Vitamine, ebenso Mineralstoffe wie Kalium, Phosphor und Zink und Pektin als Ballaststoff. Er dient zur vollwertigen Ernährung, soll aber nicht kalt gegessen werden und zwischen dem Essen eines Apfels und dem Zähneputzen soll mindestens eine Stunde liegen. Bei Durchfall hilft ein geriebener roher Apfel. In Kombination mit Zimt wirkt der Apfel gegen Heißhunger, mit Zitrone ist er gut für die Blutwerte und mit Ingwer für das Herz. Bei Grippe, Rheuma und Gicht ist Apfelessig hilfreich. Ein Darmentgiftungstag kann folgendermaßen aussehen: morgens ein Glas warmer Apfelsaft, vormittags zwei Äpfel, mittags Apfeltee, nachmittags zwei Äpfel und abends warmes Apfelmus. Auch für die Körperpflege ist der Apfel wertvoll, wobei man hier verdünnten Apfelessig verwenden kann. Natürlich gab es auch Kostproben von verschiedenen Apfelsorten, die Frau Speidel mit der Apfelmaschine ganz flott schälte und gleichzeitig in gleichmäßige Scheiben schnitt. Ihren Vortrag beendete sie mit dem berühmten Satz von Martin Luther: „Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen.“

