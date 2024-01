Auf ein außergewöhnlich stark von Einsätzen geprägtes Feuerwehrjahr haben die 50 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Rosenberg bei ihrer Hauptversammlung zurückgeblickt. 34 -mal mussten sie ausrücken: zu zwölf Brandfällen, 17 Hilfeleistungen wie die Beseitigung von Unwetterschäden, Tierrettungen und Türöffnungen und fünf sonstigen Einsätzen Dies war den Rechenschaftsberichten des Kommandanten Hendrik Schimmele, von Schriftführer Benni Mack und von Gruppenführer Matthias Hirschle zu entnehmen.

Die gute Verbindung zu den aktiven Wehrmännern brachten der Sprecher der Altersabteilung, Helmut Wackler, und der Leiter der Jugendfeuerwehr, Manuel Schenk, zum Ausdruck.

Flächenbrand gestoppt

„Der umfassende Ausbildungsstand der Rosenberger Feuerwehr machte sich besonders beim Brand einer Strohballenpresse im Juli bemerkbar“, so Schimmele, „wo auch ein Stoppelacker in Brand geraten war.“ Kurz vor diesem Einsatz war die Liste der mit Löschwasser gefüllten Güllefässer samt der Telefonkette aktualisert worden, so dass wenige Minuten nach der Alarmierung das sich ausbreitende Flächenfeuer gelöscht werden konnte.

Ähnlich, so Kommandant Schimmele, war es auch beim Brand eines Geräteschuppens im Ortsteil Geiselrot gewesen, wo die in kürzester Zeit errichtete Schlauchleitung vom Herlingsweiher zur Brandstelle das Übergreifen der in Vollbrand stehenden Scheune auf angrenzende Wohngebäude verhindert werden konnte. Fünf Wochen davor hatte man bei einer Übung diesen erschwerenden Umstand trainiert.

Viele Übungen und Lehrgänge

„Das sachkundige und schnelle Beherrschen aller Lösch- und technischen Geräte ist eine Grundvoraussetzung für erfolgreiche Einsätze“, erklärte Kommandant Schimmele. Deswegen werde in Rosenberg ein großes Augenmerk auf Übungen und Lehrgänge gelegt. 36-mal trafen sich die Kameraden zu Übungen, was in Summe rund 1300 Übungsstunden ausmachte. Hinzu kamen auswärtige Lehrgänge im Bereich Atemschutz, Höhensicherung und Türöffnungen sowie ein Maschinistenlehrgang. Vier Kameraden absolvierten in der Schweiz einen Kurs für Wasserrückhaltungen und Aufstauungen.

Vier Rosenberger Feuerwehrmänner besuchten einen Sprechfunkerlehrgang, zehn machten sich mit dem schweren Atemgerät vertraut, acht nahmen am Truppführerlehrgang teil, und vier Kameraden machten die EHRT (Einführung Rettung aus Höhen und Tiefen). Zum Fachkurs Gerätewart und Gruppenfüher waren zwei Rosenberger Männer in der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal.

Leistungsabzeichen in Silber

Zwei Mannschaften errangen 2023 das Leistungsabzeichen in Silber. Der Kommandant gratulierte seinem Stellvertreter und Gruppenführer Daniel Stöcker und Gruppenführer Manuel Schenk zu dieser Leistung. Vier Kameraden wurden zu Hauptfeuerwehrmännern befördert, Manuel Schenk zum Löschmeister und Fabian Häberle zum Oberlöschmeister ernannt.

Eine seltene Ehrung wurde Hauptfeuerwehrmann Heiko Schönwald zuteil: Er wurde für 40 Jahre aktiven Einsatzdienst mit dem Goldenen Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. Der neue Kreisbrandmeister Andreas Straub, seit Sommer 2022 Nachfolger von Otto Feil, überreichte die von Inneminister Strobl unterschriebene Ehrenurkunde.

Grußworte von Kreisbrandmeister Andreas Straub, von Bürgermeister Tobias Schneider, von Ellwangens stellvertretendem Komandanten Fritz Beilharz, Jan-Kai Heller vom DRK Rosenberg und dem Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft der Rosenberger Vereine, Alois Maierhöfer, brachten die Achtung und Wertschätzung der Freiwilligen Feuerwehr Rosenberg in der Virngrundgemeinde zum Ausdruck.