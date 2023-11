Rosenberger 75er erleben einen harmonischen Tag

Die Mitglieder des Jahrgangs 1948/49 haben sich in Rosenberg zu einem Jahrgangstreffen zusammengefunden. Dieses begann um 14 Uhr mit einem Stehempfang und der Begrüßung durch Eugen Utz. Anschließend traf man sich zum Fototermin auf der Rathaustreppe (Foto: privat). Danach ging es auf den Friedhof, wo man innehielt und der verstorbenen Alterskameraden gedachte. Um 18 Uhr traf man sich in Willa zum Abendessen. Eine Tombola fand regen Zuspruch. Die Teilnehmer schwelgten in Erinnerungen. Diese wurden unter durch Erzählungen und Bilder wieder aufgefrischt und es gab manchen Lacher. Abgerundet wurde der Abend durch das Singen von Liedern, die man auch schon in der Jugendzeit gesungen hatte.