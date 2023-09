Rosenberg bekommt einen Netto-Lebensmittelmarkt

Was schon länger hinter vorgehaltener Hand gemunkelt wurde ist nun offiziell: Am Westende des Hauptortes Rosenberg wird 2024 ein Investor ein Gebäude für einen Lebensmittelmarkt errichten. In nicht-öffentlichen Sitzungen hatte der Gemeinderat unter mehreren Bewerbern die Auswahl und hat sich für die Firma Netto entschieden. Netto wurde 1928 in Regensburg gegründet und gehört seit 2005 zur Edeka-Gruppe.

Ein Zeitpunkt für die Eröffnung konnte Bürgermeister Tobias Schneider noch nicht nennen; er rechnet damit in der zweiten Jahreshälfte 2024. Anlass der Bekanntgabe dieser den Gemeinderäten schon länger bekannten Fakten war die Befreiung von Festsetzungen des Bebauungsplanes, die der Gemeinderat öffentlich zu entscheiden hat und auch einstimmig beschloss. Dabei ging es um die Lage der Parkplätze und Ladestationen für E-Autos. Nach Rückfrage aus dem Gemeinderat ist keine Photovoltaikanlage geplant, da die Anzahl der Parkplätz unter der vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Anzahl liegt.

Zu Beginn der Sitzung informierte Jessica Mikolajewksi von der Firma RB-wave über den Stand des Breitbandausbaus beim „Grauen-Flecken-Programm“. „Die beiden Informationsveranstaltungen im Juli und Augsut waren sehr gut besucht, die Rückmeldequote ist sehr hoch und rund 98 Prozent der Haus- und Grundstückseigentümer wünschen sich einen schnellen Internetanschluss“, gab Bürgermeister Schneider bekannt. Der Gemeinderat stimmte der Entwurfsplanung und der Kostenberechnung ‐ die Kosten betragen rund 5,4 Millionen Euro ‐ einstimmig zu.

Das Lösch- und Hilfeleistungsfahrzeug HLF 10 der Freiwilligen Feuerwehr Rosenberg ist 20 Jahre alt und sollte in den nächsten Jahren durch ein HLF 20 ersetzt werden. Bei Lieferzeiten von zwei bis drei Jahren muss die Ersatzbeschaffung mit Kosten von derzeit rund 800.000 Euro rechtzeitig geplant werden. Dies geschieht durch eine Fachgruppe der Rosenberger Feuerwehrkameraden und durch das Fachbüro Kratochwill in Mühlhausen. Der Gemeinderat genehmigte die Ausgaben dafür und stellt die dafür nötigen Aufwendungen in Höhe von 15.000 Euro in den Haushaltsplan 2024 ein.

Da der Fachberater der Firma Spielgeräte Eibe krankheitsbedingt nicht an der Sitzung teilnehmen konnte, wurde die Ersatzbestellung von Außenspielgeräten für den Kindergarten Rosenberg und den Spielplatz Hummelsweiler zurückgestellt. Die vom Gemeinderat favorisierten Geräte für Hummelsweiler sollen bei einer Teilortversammlung diskutiert werden; für Rosenberg hat das Kindergartenteam bereits eine Auswahl getroffen. Die dafür nötigen Mittel werden ebenfalls im Haushaltsplan 2024 eingestellt.

Dem Lärmaktionsplan der Stadt Ellwangen, Stufe 3, stimmte der Gemeinderat ohne Diskussion zu. Ebenso dem Vorschlag der Verwaltung, Hubert Thalheimer als ehrenamtlichen örtlichen Gutachter eine weitere Wahlperiode in den Gutachterausschuss „Nördlicher Ostalbkreis“ zu entsenden. Desweiteren genehmigte er die Beschaffung einer festen Netzersatzanlage, gemeinhin auch Notstromaggregat genannt, für das Feuerwehrmagazin Rosenberg. Die Räte entschieden sich für das Angebot der Firma Barth aus Fellbach mit einer eektrischen Leistung von 60 Kilowatt zum Preis von 34.160 Euro; dazu kommen die Kosten für die Betongrundplatte, die Einhausung und die Schnittstelle für die Stromeinspeisung. Die derzeitige Lieferzeit beträgt acht bis zwölf Monate.

Zu den Auswirkungen des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts zu § 13b des Bundesbaugesetzes informierte Bürgermeister Tobias Schneider, dass der Bebauungsplan „Alter Kirchenweg“ in Rosenberg rechtskräftig ist und die Vermarktung der Bauplätze begonnen werden kann.. Dagegen muss das Bebauungsplanverfahren „Badwiesen II“ in Hohenberg neu angegangen und die entsprechenden Umweltplanungen mitaufgenommen werden.