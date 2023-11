„Om’s nomgugga“ sind 75 Jahre vergangen

Es waren harte Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Verschiedene Schulkameraden und Freunde waren nicht mehr da: Im Krieg gefallen, vermisst oder noch in Gefangenschaft. Die Geselligkeit nach der täglichen Arbeit bekam einen Stellenwert und dazu gehörte das gemeinsame Singen. Der Schreiner Jakob Blattner, musikalischer Autodidakt, restaurierte ein altes Harmonium und scharte im Frühjahr 1948 seine Brüder aus Matzengehren und dann aus der ganzen Teilgemeinde Hohenberg um sich. Es gruppierten sich nach und nach hohe und tiefe Tenöre und hohe und tiefe Bassstimmen und bald sang man vierstimmig.

Im Herbst 1948 wurde der Gesangverein Liederkranz Hohenberg gegründet. Erster Vorsitzender war Clemens Knecht, 1949 folgte ihm Josef Schneider, er wurde von Josef Hirschle abgelöst, der das Amt bis 1969 innehatte. Bis 1983 leitete Josef Rupp den Verein. Sein Nachfolger Sieger Götz stand dem Verein bis 1999 vor. Von 2000 bis 2009 war Franz Knecht erster Vorsitzender. Im März 2010 wurde der heutige Vorsitzende Joachim „Jack“ Knecht in dieses Amt gewählt.

Von 1948 bis 1962 leitete der Initiator Jakob Blattner den Männerchor. Bis 1966 war Oberlehrer Otto Koeder Dirigent. Noch einmal ein Jahr, bis September 1967, übernahm Jakob Blattner den Dirigentenstab. Bis 1987 war Anton Egetemeyr für die Chorarbeit verantwortlich. Otto Grieser folgte ihm und leitete bis zum Sommer 1995 die wöchentlichen Chorproben. Seit Januar 1996 ist Ruth Schmid aus Röhlingen Chorleiterin. Bis heute ist sie ein Garant für innovatives Singen und mischt mit ihren neuen Ideen immer wieder den gesamten Verein auf und treibt ihn zu neuen Leistungen an.

1953 nahmen erstmals 32 Sänger an einem Sängerfest teil. Am 1. Januar 1963 trat der Liederkranz Hohenberg dem damaligen Eugen-Jaekle- Gau (heute Eugen-Jaekle- Chorverband) bei. Im Juni 1964 feierte der Verein seine Fahnenweihe, 1973 sein 25jähriges Bestehen. 1978 wurde der Liederkranz Hohenberg ins Vereinsregister eingetragen. Mit einem Festakt im Januar 1998 und einem glanzvollen Festwochenende anlässlich des Jakobusfestes im Juli 1998 beging der Liederkranz Hohenberg e.V. seinen 50. Geburtstag.

1995 sangen erstmals Frauen und Männer zusammen in einem gemischten Chor, der als Projektchor im Winterhalbjahr probte. 1999 löste er als ständiger Chor den Männerchor ab. Von 1984 bis 2005 hatte der Verein einen Kinder- und Jugendchor. 2014 gab er sich den Namen „deCamino-Chor“, was „Chor am Fränkisch- Schwäbischen Jakobsweg“, an dem Hohenberg liegt, bedeutet. Heute besteht der deCamino-Chor aus 42 Sängerinnen und Sängern.

Der Jubiläumsabend findet am Samstag, den 25. November 2023 um 19 Uhr in der Virngrundhalle Rosenberg statt; Saalöffnung ist um 18:15 Uhr, der Eintritt ist frei. Unter dem Motto „Om´s nomgugga“ soll es ein fröhlicher Abend werden, bei dem gemeinsam gesungen, gelacht und gefeiert wird. „Om´s nomgugga“ ist ein schwäbischer Ausdruck, der so viel bedeutet „Wie schnell doch die Zeit vergeht“. In den vergangenen Jahrzehnten hat der Hohenberger Gesangverein viel erlebt und erreicht. Mit Bild und Filmausschnitten soll daran erinnert werden.

Mit dabei werden der Liederkranz Rosenberg, der Frauenchor „Stella Maris“ aus Zöbingen und der Gemischte Chor Frohsinn Hummelsweiler sein. Für die musikalische Abrundung sorgt ein Instrumentaltrio mit Thomas Stapf und Kollegen; Dieter Gauss wird nach dem Konzertprogramm mit seinem Akkordeon den stimmungsvollen Ausklang begleiten.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Es gibt in der Konzertpause und nach Konzertende Fingerfood und Getränke im Foyer der Virngrundhalle.