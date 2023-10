Musikverein-Weinfest wird zum Erfolg

Eine ganz besondere Atmosphäre, eine volle Virngrundhalle, tolle Stimmung und „Schmecken, Hören, Genießen. All das zusammen, so könnte man den Weinabend des Musikvereins Rosenberg umschreiben. Dieser hatte unter seinem Dirigenten Ulrich Maierhöfer den Abend mit gepflegter Blasmusik begonnen. Als Gastkapelle folgte „Hauruck“.

Vorsitzender Florian Schenk begrüßte die vielen Gäste und freute sich über die volle Virngrundhalle. Lizzy Ziegler führte charmant durchs Programm und hatte zu den Stücken des Musikvereins immer die richtigen Worte parat. Die Musikerinnen und Musiker selber begeisterten die Besucher fein intoniert mit Polkas und Walzern, passend zur herbstlich wunderschön dekorierten Virngrundhalle.

Die Gäste genossen die Speisen, die aus der Küche des Musikvereins an die Tische getragen wurden. Es gab eine umfangreiche Weinkarte mit edlen Tropfen und an einer Weinbar konnte man die verschiedensten Sorten probieren.

Musikalisch gesehen hatten sowohl der Musikverein Rosenberg als auch „Hauruck durchs Festzelt“ ein ähnliches Repertoire und es schien für das Publikum ausgesucht, denn schon nach den ersten Stücken des Musikvereins hörte man Bravorufe. Die Stimmung steigerte sich von Stück zu Stück und die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins durften nicht ohne eine Zugabe von der Bühne. Das Stück „Dem Land Tirol die Treue“ rundete den hervorragenden Auftritt des Musikvereins ab.

„Hauruck durchs Festzelt“ hätte eigentlich „Hauruck durch die Virngrundhalle“ heißen müssen, denn was die neun Musiker aus ihren Instrumenten zauberten war genial und die Stimmung stieg immer weiter. Mit dem Stück bis Bald auf Wiederseh’n“ verabschiedete sich „Hauruck“. Die vielen Gäste aber wollten noch nicht nach Hause und um die Weinbar mit den Stehtischen gab’s dichtes Gedränge bis spät in die Nacht.

Der Weinabend des Musikvereins war ein toller Erfolg und Vorsitzender Florian Schenk bedankte sich in seinem Schlusswort bei allen, die zum Gelingen des schönen Abends beigetragen hatten. Viele davon arbeiteten im Hintergrund , so zum Beispiel in der Küche, die vielen Bedienungen vom Musikverein brachten die Speisen und Getränke an den Tisch. Nicht zuletzt galt sein Dank dem Deko-Team um Birgit Schäfer, welche einen herbstlichen Flair in die Halle gezaubert hatten.