In der Borroranch geht nach 33 Jahren eine Ära zu Ende

Eine Ära ist zu Ende gegangen. Nach 33 Jahren haben die Herbergseltern der Hohenberger Borroranch aufgehört. Judith und Jürgen Karasch haben in dieser langen Zeit einiges erlebt und wissen auch einiges zu erzählen. Das Haus hat praktisch in weiten Teilen ihr Leben bestimmt.

Einst ist das Gebäude als Pfarrhaus gebaut worden

Früher einmal war es das Pfarrhaus in Hohenberg. Erbaut wurde es kurz vor 1900 in Villenform am Stationenweg zur Jakobuskirche. Damals hatte das Land das Pfarrhaus als Wohnsitz für den Pfarrer finanziert, Ende der 60er–Jahre jedoch gab es keinen Pfarrer mehr und in den Jahren 1970/80 wurde das Haus vom Borromäum samt Wiese mit Schafbeweidung gemietet und zwar für die Borromäer aber auch schon für Gäste oder Gruppen.

Pfarrer Monsignore Sieger Köder setzt sich für die Ranch als Jugend- und Freizeithaus ein

Die Schafe und der landwirtschaftliche Touch gaben auch den bis heute bestehenden Namen Borroranch. Im Jahre 1989 wurde das Gebäude dem Land zu teuer und dieses schenkte es der Kirchengemeinde Sankt Jakobus. Zusätzlich dazu gab es 420 000 D-Mark für anstehende Sanierungen. Dem Einsatz des verstorbenen Pfarrers Monsignore Sieger Köder war es zu verdanken, dass die Borroranch als Jugend– und Freizeithaus erhalten blieb.

Im Jahre 1990 wurde Jürgen Karasch, damals Schriftführer im Kirchengemeinderat, gefragt, ob er die Verwaltung des Gebäudes übernehmen würde. Viele Sanierungsplanungen waren damals schon gelaufen, wurden aber durch den Krieg in Jugoslawien wieder ausgebremst und im Winter 1991 sind 19 vom dortigen Kriegsgebiet geflüchtete Kinder und Jugendliche samt fünf Betreuern in das Gebäude eingezogen.

Seit 1994 ist die Ranch in der Hand der Eheleute Karasch

Die Renovierung ruhte und es war Gastfreundschaft und Nächstenliebe angesagt. Im Jahre 1994 dann wurde die Borroranch von Judith und Jürgen Karasch als Herbergseltern übernommen. In diesen 29 Jahren hat sich viel geändert und das Leben von Judith und Jürgen Karasch war komplett von der Borroranch geprägt.

Jugendliche aus Stuttgart waren die ersten Gäste

In ihrem Rückblick und im Gespräch mit der "Ipf– und Jagst–Zeitung/ Aalener Nachrichten" erinnern sich die beiden Herbergseltern noch an die erste Belegung des renovierten Freizeit– und Jugendhauses. Damals genossen Jugendliche vom katholischen Jugendclub Sankt Theresia aus Stuttgart fünf Tage in einem Haus, von dem sie sagten, dass sie so etwas Schönes und Tolles noch nie für ihre Leiterschulung haben nutzen können. Die Begeisterung war so groß, dass sie alle zuerst als Verantwortliche in der Jugendarbeit, dann als Eltern mit ihren Familien und später noch die Kinder dieser Familien immer wieder Gäste in der Borroranch waren — über 25 Jahre.

Alles musste neu erfunden, entwickelt und gestaltet werden. Judith und Jürgen Karasch

Das hinter den unzähligen Buchungen eine Menge Arbeit steckte, erfuhren die Herbergseltern Judith und Jürgen Karasch dann ziemlich schnell und so richtig bewusst wurde ihnen dies, als Peter Komarek als damaliger Laienvorsitzende des Kirchengemeinderats einmal im Gespräch zu Jürgen Karasch sagte: „Du leitest jetzt einen Betrieb im großen Betrieb Kirche“. Und er sollte Recht behalten. „Alles musste neu erfunden, entwickelt und gestaltet werden“, erzählen Judith und Jürgen Karasch.

Auf der Borroranch gab es immer etwas zu tun

Da gab es eine Menge Büroarbeiten zu erledigen, die Buchungen mussten überwacht werden, ebenso die Materialbeschaffung und die Reinigung. Die Herbergseltern waren zuständig für die Funktion der Heizung, für tropfende Wasserhahne bis hin zur Personalführung, der Pflege der Außenanlagen und der Installation von Sportgeräten– und das alles in Eigenregie. „In den ersten zwei Jahrzehnten gab es im Schnitt mindestens 50 Belegungen pro Jahr. Da gab es auch kein Wochenende für die Herbergseltern. Die Gruppen, egal ob Schulklassen oder für Exerzitien mussten begrüßt und eingewiesen werden und oft riefen besorgte Eltern bei den Herbergseltern an, um sich nach dem Wohl ihrer Kinder zu erkundigen.

Ein Leben für die Gastlichkeit

Trotz aller zeitlichen Inanspruchnahme und trotz des hohen persönlichen Einsatzes blicken Judith und Jürgen Karasch auf 33 schöne Jahre als Herbergseltern in der Borroranch zurück.

Sie haben ihr Leben nach den Gästen gestaltet und die angebotene Jugend– und Vereinsarbeit aber auch die Kommunikation mit Menschen lag ihnen stets am Herzen und da spielte es keine Rolle, ob es sich um Teilnehmer eines Meditationstanzkurses, um verschiedene Selbsthilfegruppen, um Geburtstagsfeiern oder um kleinere Hochzeitsfeiern drehte. Die Karaschs waren immer mit Herz und Seele bei der Borroranch und ihren Gästen.

In ihrem Resüme blicken Judith und Jürgen Karasch wehmütig auf die 33 Jahre zurück. Aber sie können trotzdem leicht loslassen, da sie mit Patricia Köder aus Matzengehren eine Nachfolgerin gefunden haben, die ab 1. September die Verwaltung der Borroranch übernommen hat.

Informationen zur Borroranch gibt’s beim katholischen Pfarramt Rosenberg, Telefon 07967 /418.