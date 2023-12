Der Rosenberger VfB-Fanclub Virngrund Schwaben hat sich zu seiner Weihnachtsfeier getroffen. Es war der glorreiche Abschluss des 20-jährigen Bestehens und als Gast erschien VfB-Spieler Deniz Undav, derzeit einer der besten Torschützen des VfB Stuttgart, der aktuell den dritten Platz in der Bundesliga belegt.

Ich möchte nicht abheben und auf dem Boden bleiben. Deniz Undav

Eine große Ehre für den Rosenberger Fanclub mit Vorsitzendem Florian Schenk und seinem Stellvertreter Simon Rettenmeier und so wurde der VfB-Spieler auch mit tosendem Beifall im Sportvereinsheim empfangen.

Gebührlicher Empfang für den VfB-Kicker

Der erfolgreiche Spieler, der mit Sicherheit auch einen großen Anteil am derzeitigen Erfolg des VfB Stuttgart hat, war fast ein wenig geplättet, als er wie ein Star in Rosenberg empfangen wurde. „Ich möchte nicht abheben und auf dem Boden bleiben“, sagte er im Gespräch mit der Ipf- und Jagst-Zeitung. Und das nahm man ihm ohne Einschränkungen ab.

Seine Natürlichkeit, sein immer offenes Ohr und seine Freundlichkeit machten ihn von Anfang an sympathisch. Undav liegt als erfolgreicher Torschütze derzeit auf Platz fünf in der Bundesliga und auf Platz zwei beim VfB Stuttgart. „Insgesamt habe ich bisher acht Ligatore geschossen“, verrät er und freut sich darüber.

Diese Freude ist ihm auch anzumerken, als er von den rund 100 Fans im Sportvereinsheim mit Fragen förmlich bombardiert wird. Eine war zum Beispiel, wie es kommt, dass solch ein Spieler nach Rosenberg zu Besuch kommt.

Im Virngrund wegen einem Los

„Ganz einfach, ich habe die Loskarte bei der Verteilung gezogen und freue mich jetzt, dass es so war, denn die Fans hier sind einfach großartig“, sagte er strahlend. Es sei seine erste Fan-Veranstaltung aber nach diesem Empfang werde dies bestimmt nicht seine letzte sein.

„Der VfB Stuttgart weiß, was er an seinen Fanclubs und im Speziellen an den Virngrund Schwaben aus Rosenberg hat“, sagte er und fügte hinzu: Die Fans haben bedingungslos zum VfB gehalten, auch als es bei ihm nicht so gut lief und der Abstieg in die zweite Liga befürchtet werden musste. Jetzt belegt der VfB den dritten Platz in der Bundesliga und es läuft. Wenn ich meinen Anteil an diesem Ergebnis habe, freut mich das natürlich“, sagte Undav.

Eine weitere Frage war, was Undav dazu bewogen hätte als derzeitiger Leihspieler zum VfB unter Trainer Sebastian Hoeneß zu gehen. Hoeneß ist Stammtrainer des VfB seit April 2023 und seither scheint ein Ruck durch die Mannschaft gegangen zu sein.

Undav sagte: „Hoeneß ist ein ruhiger und überlegter Trainertyp unter dem es Spaß macht, Fußball zu spielen. Gleichzeitig aber hat er auch eine gewisse Aggressivität die gebraucht wird, um erfolgreich zu sein“.

Gespräche mit Julian Nagelsmann

Was war denn mit dem Telefonat von Bundestrainer Julian Nagelsmann kam ein Ruf aus den Fanreihen, die Undav schmunzeln ließ. „Ja, es stimmt, er hat mich angerufen und wird haben nett miteinander gesprochen“, sagte der VfB-Spieler und fügte hinzu, dass Nagelsmann gesagt hätte, dass er ihn im Auge behalten wolle.

Sonst sei nichts Konkretes gesprochen worden. „Wenn ich aber in die Nationalmannschaft berufen werden sollte, werde ich alles dazu beitragen, dass diese erfolgreich ist“, versprach Undav.

Und natürlich war das Spiel VfB gegen Bayern am Sonntag ein Thema und auf die Frage, wie viel Tore er dort zu schießen gedenke, sagte Undav: „Das weiß ich nicht, denn ich bin nicht allein auf dem Platz, sondern letztendlich zählt das gut eingespielte und leidenschaftliche Team, um einen Sieg gegen Bayern zu erreichen. Wir haben keine Angst vor den Bayern“, sagte er zuversichtlich.

Taktik-Gespräche mit den Fans

Das hohe Anlaufverhalten und der aggressive Angriff des VfB wurde hinterfragt und ob dies so trainiert würde. „Ja, Trainer Sebastian Hoeneß bereitet uns auf jedes Spiel individuell vor und weiß über die jeweiligen Stärken und Schwächen der gegnerischen Mannschaft. Das Team spielt dann zusammen und man merkt die Entschlossenheit und den Willen zum Sieg“, sagt Undav.

„Natürlich klappt es nicht immer“, sagte er und erinnerte augenzwinkernd an das Spiel gegen den FC Heidenheim. Zum Ende der Saison prophezeite der VfB-Spieler Platz fünf für den VfB, toll wäre Platz vier. Und so kam Frage auf Frage und alle wurden von Deniz Undav freundlich beantwortet.

Nach rund einer Stunde war dann die Fragerunde vorbei und die jungen und alten Fußballfans belagerten Undav, der bergeweise Autogrammkarten und Trikots unterschrieb und für Fotos von Handy zückenden Mamas immer ein freundliches Gesicht machte, wenn er einen jungen Spieler zu sich holte und diesen Augenblick für die Ewigkeit festhalten ließ. Und … vielleicht ist Undav ja mal ein Nationalspieler.