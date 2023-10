Blasmusik für Maiwanderer, Senioren und Museumsbesucher

Ein kleines Jubiläum hat dieser Tage die Rosenberger „Stammtisch-Musik“ aufgespielt: Zum zehnten Mal traten sie beim Herbstfest im Ellwanger Seniorenstift Schönbornhaus auf und unterhielten die Bewohner zur Kaffeestunde.

Bei einer launigen Lokalrunde vor über einem Jahrzehnt stellten die Stammtischbrüder fest, dass nahezu jeder von ihnen über Erfahrungen mit Blasinstrumenten verfügte. Der musikalische Hintergrund war bei manchem die aktive Zeit im Musikverein gewesen, andere hatten bereits als Schüler ein Blasinstrument erlernt. Was lag näher als das Flügelhorn, die Klarinette, das Tenorhorn oder die Trompete zu entstauben und dem Mundstück mal wieder einen sauberen „Lippenfurz“ zu entlocken. Ein neues Holzblättchen für die Klarinette ward ebenfalls schnell beschafft und fertig war man für die erste Probe.

Dem Vernehmen nach klang die erste Orchesterprobe noch recht schräg, aber ein gewisser Ehrgeiz entstand, man übte zuhause und gemeinsam und bald hatte man ein kleines Repertoire beieinander. Da man keinesfalls irgendeinem Musikverein oder Blasorchester Konkurrenz machen wollte, legte die Stammtischrunde fest, stets ohne Gage aufzutreten, nur zum eigenen Spaß und zur Freude anderer, am liebsten in sozialen Einrichtungen.

Mittlerweile sind daraus jährlich feste Termine geworden. So spielen die sieben „Stammtischmusiker“ regelmäßig beim Hagelfeiertag in Honhardt, im Freilandmusuem in Wackershofen, bei den Combonis in Josefstal und beim „Monat-Mai“ in Sankt Wolfgang, Ellwangen. Man trat auch schon in Schloss Langenburg auf und im Frauengefängnis Gotteszell. Dankbare Zuhörer finden sie im Seniorenzentrum Edelrose in Rosenberg und ‐ nun zum zehntenmal ‐ im Schönbornhaus in Ellwangen.