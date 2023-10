Autorenlesung mit Anja Janotta an der Karl-Stirner-Schule

Im Rahmen des landesweiten Frederick-Tages besuchte Mitte Oktober die beliebte Kinder- und Jugendbuchautorin Anja Janotta aus München (links, Foto: Schule) die Karl-Stirner-Gemeinschaftsschule in Rosenberg. Sie las den Fünft- und Sechstklässlern aus ihrem Buch „Die Nacht in der Schule“ vor und bezog die Schülerinnen und Schüler immer wieder geschickt in die Handlung ein. Durch die Verwendung verschiedener Effekte, wie beispielsweise das Vorlesen einiger Passagen im Dunkeln, konnte Anja Janotta die Spannung in der Geschichte erfahrbar machen.