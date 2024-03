Die Arbeiten für einen Discounter im Rosenberger Baugebiet „West IV“, direkt an der L 1060 gelegen, haben begonnen. Dort soll nach Ostern mit dem Bau eines Netto-Marktes begonnen werden. Die Eröffnung ist für August geplant.

Seit Jahren kämpfen die Verwaltung und der Gemeinderat Rosenberg intensiv für einen Discounter, der die Nahversorgung in der Gemeinde sichert. Schon bei der Ausweisung des neuen Baugebiets „West IV“ wurde vorgesorgt und dafür Platz geschaffen. Zwischenzeitlich sind die meisten Plätze bebaut, nur der Platz für den geplanten Supermarkt blieb leer. Jetzt tut sich was, denn der Platz ist planiert und teilweise schon geschottert. Die „Ipf- und Jagst-Zeitung/Aalener Nachrichten“ hat zum einen mit dem Bauträger „Kerschbaum-Haus GmbH“ aus Burgbernheim gesprochen, zum anderen auch mit der Presseabteilung der Netto-Marken-Diskount Stiftung.

Geheizt wird der Markt über über Wärmepumpen

Die Firma Kerschbaum-Haus mit Firmensitz in Buchheim hat sich als mittelständisches Unternehmen unter anderem auf den Bau von Supermärkten wie Netto, Aldi, Edeka und andere spezialisiert. Der Neubau des Lebensmittelmarkts Netto in Rosenberg umfasst ein Gebäude mit einer Größe von 36,5 mal 35 Meter. Auf dem Flachdach wird eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 140 kWp installiert. Die Heizung funktioniert über Wärmepumpen. Der Verkaufsraum hat eine Größe von 780 Quadratmetern. Darin integriert werden soll ein Backshop-Café mit zusätzlichem Freisitz. Für Kunden werden 64 Stellplätze für Fahrzeuge, davon mindestens zwei mit E-Lademöglichkeit, geschaffen. Wenn alles klappt, soll das fertige Projekt bis Ende Juli/Anfang August an die Firma Netto übergeben werden.

Die Firma Netto Marken-Diskount bestätigt den Zeitplan und will den Laden im August 2024 öffnen. Auf Anfrage bestätigt der Diskounter, dass der Standort am Ortsausgang von Rosenberg, Richtung Schwäbisch Hall, gute Voraussetzungen und eine gute Besucherfrequenz bieten würde. Für die Bewohner von Rosenberg und im Umfeld würde damit eine attraktive Nahversorgung ermöglicht. Mit einem Sortiment von rund 5000 Artikeln biete Netto, so die Unternehmensleitung weiter, die größte Auswahl an Lebensmitteln in der Diskountlandschaft. Dabei werde besonderer Wert auf ein ausgewogenes Verhältnis von Marken- und Eigenmarkenartikeln sowie auf frische, regionale Produkte gelegt.

Für die Gemeinde Rosenberg ist der Baubeginn und die Ansiedlung von Netto ein äußerst positives Zeichen, haben sich Verwaltung und Gemeinderat doch seit langer Zeit um so einen Diskounter bemüht und deshalb auch den Platz im Baugebiet „West IV“ geschaffen und ausgewiesen. Die Eröffnung von Netto bedeutet für Rosenberg einen bedeutenden Schritt in Richtung einer verbesserten Nahversorgung für die Einwohner, und auch die Gemeinde gewinnt in ihrer Infrastruktur.