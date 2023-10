145 Jahre JRS am Standort Rosenberg-Holzmühle gefeiert

Für die knapp 1000 Mitarbeitenden in der JRS-Zentrale Werk Rosenberg-Holzmühle gehören die Betriebsfeste schon immer zu den unangefochtenen Höhepunkte im betrieblichen Miteinander. Zur großen JRS-Family-Party waren die Mitarbeitenden ‐ wie immer zusammen mit ihren Kindern und Partnern ‐ in die extra für die Veranstaltung frei geräumte und zünftig dekorierte große Palettenhalle am Tor zwei geladen.Da in diesem Jahr auch noch 145 Jahre JRS Holzmühle mitgefeiert werden, hatte das interne Organisationsteam zusammen mit der Geschäftsleitung ein Volksfest-Programm auf die Beine gestellt. In der großen, beheizten Veranstaltungshalle mit Festzeltdeko, Kaffee- und Getränkeinseln konnte die große Besucherschar stilecht versorgt und untergebracht werden. Blasmusik vom Musikverein Jagstzell am Nachmittag und gegen später am Abend rockige Klänge der Ellwanger Band „Voice“, sorgten für Partystimmung.

In seiner Begrüßung ging Firmenchef Josef Otto Rettenmaier anlässlich des 145-jährigen Firmenbestehens auf die langjährige JRS-Betriebsfamilien-Tradition ein, „die schon immer durch ein enges persönliches Miteinander im betrieblichen Alltag geprägt war“. Er berichtete, wie er das Miteinander in seiner Kinder- und Jugendzeit in der damals noch deutlich kleineren Holzmühle ganz selbstverständlich jeden Tag zum Beispiel beim gemeinsamen Mittagessen der Mitarbeiter zusammen mit der Familie Rettenmaier erlebt hatte ‐ und er schilderte, wie wichtig es ihm bei allen heutigen Herausforderungen ist, dieses Miteinander und Wir-Gefühl im gleichen Geist in die mittlerweile global gewachsene, moderne JRS Unternehmens-Organisation zu übertragen.

Heute sind laut JRS weltweit mehr als 4000 Mitarbeitende an über 100 Produktions- und Vertriebsstandorten für die Pflanzenfaser-Technologie im täglichen Einsatz.

Auch das kulinarische Programm hatte viel zu bieten und war auf das Volksfest-Party-Motto zugeschnitten. Die Kinder stürmten den kleinen Festplatz mit Karussell, Hüpfburg, vielen Spielattraktionen und dem ständig umlagerten Schminkzelt. Für die „erwachsenen“ Kinder gab es Hau-den-Lukas und eine elektrische Bullridingstation zur Mut- und Kraftprobe. Die Atmosphäre wurde an der Fotobox in den unterschiedlichsten Personen-Konstellationen festgehalten.

Hauptattraktion im Festprogramm war wieder die JRS-Holzmühl-Mitarbeiter-Olympiade. Dort traten zwölf Mannschaften aus den unterschiedlichsten Bereichen der JRS zum kollegialen Kräftemessen an verschiedenen Zirkel-Spielstationen aufeinander. Es gab viel zu lachen, war aber auch anstrengend ‐ und hat allen Beteiligten sichtlich viel Spaß gemacht. Bei der anschließenden Siegerehrung mit Preisverleihung reichte der Platz auf der großen Showbühne gar nicht mehr richtig. Alle Teams ließen sich ausgiebig von ihren Abteilungs-Fanclubs feiern.