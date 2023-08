Der Hohenberger Totentanz von Sieger Köder ist restauriert

Ein ganzes Jahrzehnt war es ein Provisorium. Skizziert, aber nicht voll ausgemalt, war der Totentanz am Westgiebel des Jakobushauses auf dem Hohenberg zu sehen. Der Malerpfarrer Sieger Köder — so wollte er bezeichnet werden, den oft verwendeten Begriff „Künstlerpfarrer“ lehnte er stets ab — hatte ihn anfangs der 1980er Jahre geschaffen. Mitte der 2000er Jahre drang Wasser zwischen Putz und Mauerwerk ein, der Mineralputz mit dem Wandbild löste sich und splitterte stückchenweise ab; das Wandbild bekam zusehens Lücken und seine Aussage und seine Deutung wurden schwieriger.

Sieger Köder war 1975 auf den Hohenberg gekommen und hatte mit Pilgerfreunden in drei Sommerferienetappen den spanischen Jakobusweg, den „Camino Santiago“, bewältigt. Die dabei gewonnenen Eindrücke verarbeitete er auf dem Ostgiebel des Jakobushauses: Szenen aus der Hohenberger Geschichte auf der Erdgeschossebene, die großen Auftritte des Pilgerapostels im Neuen Testament oben im Giebeldreieck und Legenden und Literatur dazwischen im Obergeschoss.

Damit das Jakobushaus mit dem bemalten Ostgiebel „nicht einseitig bildlastig nach Osten kippt“ (SK–Originalzitat), sollte nun auch der Westgiebel ein Wandbild bekommen. Köder schwebte schon länger ein Totentanz vor, weil diese Seite nach Westen, dem Sonnenuntergang und symbolisch dem Sterben zugewendet ist und auch direkt auf den Hohenberger Friedhof zeigt.

Schon im 15. Jahrhundert taucht das Motiv des „danse macabre“ in der Kunst auf: Der Tod holt tanzenderweise alle Menschen ab, vom Papst und Kaiser bis hin zum Bettler; Totentanzspiele wurden schon im Mittelalter aufgeführt. Sieger Köder hatte bereits 1967 einen Totentanz in der Aussegnungskapelle des Friedhofs in Aalen–Ebnat geschaffen.

Auf dem Hohenberg begleitet der Kreuzträger und auferstandene Jesus, erkennbar an den Wundmalen, Menschen aller Generationen auf dem Weg ins Grab: ein junges Paar, ein altes Paar und Kinder. Darüber sehen wir als Symbol des alltäglichen Todes einen musizierenden Leierkastenmann, begleitet von einem Trompeter aus Technikteilen und einen müden Soldaten, der mit Menschenknochen den Todesmarsch trommelt. Der „Dirigent“ der Szene ist der Geiger Tod auf dem Dachfirst der Aussegnungshalle. Darüber eine zerbrechende Uhr, die Zeiger fallen herab, in der Ewigkeit braucht man keine Zeit mehr. Auf dem nur von außerhalb des Friedhofs sichtbaren kleinen Giebelteiles bringt der Fährmann Charon die Menschen über den Todesfluss, ein Anklang an die griechische Mythologie, aber auch die Grenze unseres Planetensystems: Der Mond des (nicht mehr) äußersten Planten Pluto heißt ebenfalls Charon.

Der Hohenberger Kirchengemeinderat und Pfarrer Harald Golla haben den Ellwanger Maler und Restaurator Ulrich Brauchle beauftragt dieses Wandgemälde wieder zu restaurieren. Brauchle kennt Köder schon aus Kindertagen, wo er bereits als Elfjähriger mit seinen Eltern dem Malerpfarrer 1982 beim Totentanzmalen zuschauen konnte. Von ihm stammen auch die Bilder an der Südseite des Jakobushauses, auf denen Jakobuspilger rasten und verpflegt werden. Außerdem hat er bereits mehrere Sieger–Köder–Bilder restauriert und ergänzt und sich dabei in den Köder'schen Malstil eingearbeitet.

Brauchle kommt ins Schwärmen, wenn man ihn beim Malen unterbricht. Begeistert nennt er die umgebende Landschaft und die Natur, die mit der Kunst Köders — er verweist dabei auf die 28 Bildfenster in der Sankt–Jakobuskirche, die bronzenen Jakobuspilger auf dem Parkplatz, das Auferstehungskreuz in der Aussegnungshalle und den Mönch Maurus auf der Friedhofsmauer — einen „wunderbaren Dreiklang“ bilden und für ihn und für viele Besucher eine Quelle der Spiritualität sind.

Gerne erinnert sich Ulrich Brauchle an die Unterhaltungen, die Sieger Köder mit Besuchern führte, die ihm beim Malen „über die Schulter“ schauten. Köder war den Menschen zugewandt, erkundigte sich nach ihrem Befinden, war für viele „Leib– und Seelsorger“. „Neben großen Meistern, die er beim Restaurieren in Köders Totentanz entdeckt hat, haben mich zwei Maler beeindruckt und auch ein stückweit geprägt, nämlich Karl Stirner und Sieger Köder“, verrät er abschließend und wendet sich wieder dem Malen zu.