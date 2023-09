Rindelbacher Jugend beim heimischen Turnier erfolgreich

Vom 24. bis 27 August fand das diesjährige Reitturnier des Reit– und Fahrvereins Rindelbach statt. Den Anfang machten am Donnerstag die Dressurreiter, die ihre Prüfungen bei strahlendem Sonnenschein absolvieren konnten. In der Dressurprüfung Klasse A** siegte Maren Maier vom gastgebenden Verein auf ihrem Pferd „Emma Peel“ mit einer Wertnote von 7,9.

Leider mussten sich die Springreiten an den anderen drei Tagen des Turniers oft durch den Regen kämpfen. Auf den gut präparierten Plätzen in Rindelbach kam aber kein Pferd ins Rutschen, sodass auch hier einige Siege von Reiterinnen des heimischen Vereins eingefahren werden konnten: Anna–Sophie Brenner gewann am Samstag mit ihrem Pferd „Carlson“ die Springprüfung der Klasse L. In der ersten Prüfung des Tages hatte sich zuvor schon Leonie Münch auf „Cancador“ den Sieg in der Springprüfung der Klasse A** gesichert. Am Sonntag ritt Jule Fuchs auf ihrer Stute „Charmonie“ allen davon und kam in einer weiteren Springprüfung der Klasse A** in der schnellsten Zeit ins Ziel. Im großen Preis von Rindelbach am Sonntagnachmittag, einer Springprüfung der Klasse M** mit Siegerrunde, siegte Hanna Borst aus Jagstzell auf „Vivez la liberté“.

Neben den Springprüfungen fand am Sonntag auch der Führzügel–Wettbewerb für die jüngsten Reiter statt. Hier konnte sich Larissa Höwing auf dem Pony „Catch the Spirit“ den Sieg mit einer Wertnote von 7,5 sichern.

Ohne die vielen ehrenamtlichen Helfer wäre ein viertägiges Turnier dieser Größenordnung, bei dem teilweise zwei Prüfungen parallel stattfanden, nicht möglich. Das Team der Turnierleitung um den 1. Vorsitzenden Alexander Renschler ist mit dem Verlauf des Turniers sehr zufrieden.

Alle weiteren Ergebnisse finden sich unter www.turnier–service–team.de.