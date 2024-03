Die Riesbürger Räte sind in einer jüngsten öffentlichen Sitzung Spekulationen in der Riesbürger Elternschaft entgegengetreten, wonach noch vor dem möglichen Bau einer neuen Ganztagesgrundschule in Utzmemmingen die jetzigen Schulstandsorte Pflaumloch und Utzmemmingen zusammengelegt würden.

Dieses Szenario wurde aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen bei den Lehrkräften von den Eltern bereits vor geraumer Zeit als mögliche Alternative betrachtet. Inzwischen gibt es nach Aussage von Schulleiter Eberhard Geiger wieder ausreichend Lehrkräfte in beiden Schulen, weshalb eine frühzeitige Zusammenlegung derzeit kein Thema mehr sei, obwohl das staatliche Schulamt Göppingen grundsätzlich nichts dagegen hätte.

Freihart: Kommune entscheidet über Standort

Rathauschef Freihart machte deutlich, die Schulbehörde sei ausschließlich für die Lehrerversorgung zuständig. Wo eine Schule ihren Standort habe, entscheide ausschließlich die zuständige Kommune. Ob in absehbarer Zeit eine neue Grundschule überhaupt gebaut werde, könne er im Moment nicht sagen. Freihart verwies in diesem Zusammenhang auf die Haushaltsberatungen vom Januar, bei denen es übereinstimmend geheißen habe, neu gebaut werde nur bei ausreichenden staatlichen Fördermitteln.

Kirchengemeinde gibt Betrieb der Kinderbetreuung auf

Ab dem nächsten Jahr kommt auf die Gemeinde Riesbürg eine zusätzliche herausfordernde Aufgabe zu. Die katholische Kirchengemeinde hat nämlich zum Kindergartenjahr 2025/2026 den Betrieb ihrer Kinderbetreuungseinrichtung in Utzmemmingen gekündigt. Somit bleibe der Kommune nichts anderes übrig, als diese zu übernehmen. Wie die Übernahme vonstatten gehe, müsse besprochen werden, erklärte Freihart.